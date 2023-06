Genuss-Magazin "Falstaff" sucht nach beliebtesten Eisdielen Deutschlands

Das "Casa" aus Würzburg schaffte es in Bayern auf Platz zwei

schaffte es in Bayern auf Beste Eisdielen Deutschlands: Alle Gewinner im Überblick

Das beliebte Genuss-Magazin "Falstaff" beschreibt sich online selbst als ein Magazin mit Schwerpunkt auf "die Themen Genießen, Wein, Essen und Reisen". Ende Mai 2023 rief das Magazin dazu auf, in elf Bundesländern für die beliebtesten Eisdielen des Jahres abzustimmen. Darunter befand sich auch das Eiscafé "Casa" aus Würzburg.

Voting: Würzburger Eiscafé "Casa" unter den beliebtesten Eisdielen Deutschlands 2023

Das "Casa" in Würzburg erreichte in Bayern den zweiten Platz zusammen mit dem "Eisbrunnen" in München. Für die beiden Eisdielen stimmten jeweils 17 Prozent der "Falstaff"-Leser ab. Die beliebteste Eisdiele Bayerns, das "fräulein brombeer" in Vilsbiburg, konnte sich mit 27 Prozent der Stimmen doch recht deutlich als Sieger beweisen.

Das Angebot des "Casa" wird auf der Internetseite des Eiscafés als "nachhaltig, regional, handgemacht und natürlich" beschrieben. Jedes Eis werde in der Eiswerkstatt mit 100 Prozent natürlichen Zutaten selbst hergestellt. Man finde in dem Eis keine Konservierungs- oder Farbstoffe, künstliche Aromen oder andere künstliche Zusätze, wird auf der Speisekarte erklärt. Das sei der Grund, warum "es bei uns auch kein aufgetürmtes Eis oder Eissorten bekannter Schokoriegel gibt".

Eine Kugel Eis kostet im "Casa" 1,70 Euro. Neben klassischen Sorten wie Schokolade, Pistazie oder Haselnuss stehen auch außergewöhnliche Variationen wie zum Beispiel Ananas-Limette-Chili und Zitrone-Basilikum auf der Karte. Zudem biete die Eisdiele immer drei variable Sorten an, die sich ständig ändern, diese seien stets am Eisfenster ausgeschrieben. Neben Eis gibt es beim "Casa" Frühstück, selbstgemachtes Gebäck und Café.

Die Gewinner im Überblick: Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands 2023

Auf Facebook gratuliert das Eiscafé "Casa" den Mitstreitern und freut sich über die Zweitplatzierung: "Wir freuen uns riesig über einen tollen zweiten Platz bei der Wahl zur beliebtesten Eisdiele Bayerns von Falstaff". Dass das Eis "so gefeiert" wird, treibe das gesamte Team an.

Die Abstimmung zu der beliebtesten Eisdiele fand für jedes Bundesland separat statt, das sind die jeweiligen Gewinner der elf beteiligten Bundesländer:

Die gesamten Ergebnisse der Abstimmung sind hier zu finden. Das "Falstaff"-Magazin hat neben den besten Eisdielen auch die besten Burger-Restaurants ermittelt. Dabei landete das "Arizona" in Forchheim auf dem ersten Platz in Süddeutschland. Zu den beliebtesten Sushi-Restaurants Deutschlands gehört laut dem Genuss-Magazin ein Lokal aus Nürnberg.

