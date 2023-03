Gourmet-Magazin "Falstaff" sucht beliebteste Sushi-Lokale Deutschlands - das sind die Sieger

Das renommierte "Falstaff"-Magazin beschreibt sich selbst als ein Magazin "mit dem Fokus auf Genießen, Wein, Essen und Reisen". Die Leser des "Falstaff" waren kürzlich dazu aufgerufen, ihre Lieblings-Sushi-Restaurants in Deutschland zu nominieren. In der anschließenden Voting-Phase konnten sie dann für ihre Favoriten abstimmen. Am Donnerstag (16. März 2023) gab das Magazin jetzt die Sieger für die vier Ballungsräume Norden, Osten, Westen und Süden bekannt. Ein Restaurant aus Nürnberg schaffte es dabei in Süddeutschland sogar in die Top 5.

"Falstaff"-Voting: Das sind die besten Sushi-Restaurants Deutschlands

Das Kakehashi in Nürnberg schaffte es im süddeutschen Raum auf den fünften Platz und ist damit auch gleichzeitig das beste Sushi-Restaurant in Franken. Das Restaurant im Nürnberger Stadtteil Johannis hat sich nach eigenen Angaben der japanischen Kappo-Cuisine verschrieben. "Diese konsequente Küchen-Philosophie lebt von der Inspiration des Kochs und belebt Zunge, Herz und Geist", heißt es auf der Homepage des Restaurants.

Der Guide Michelin beschreibt die japanische Kappo Cuisine wie folgt: "Kappo ist ein mehrgängiges Menü, dessen Zusammenstellung voll und ganz den Händen des Kochs obliegt. Kappo heißt einfach ‘schneiden und kochen’, ein allumfassendes Wort für eine weniger formelle Küche, die die Nähe zwischen dem Gericht und dem Koch betont, der es zubereitet." Im Kakehashi zeige sich diese besondere Philosophie bereits im Aufbau des Restaurants. "In unserer offenen Küche kommen Koch und Gäste ganz nah zusammen – ein Ort für die Stärkung von Körper und Geist, für alte Leidenschaften und für neue Freunde", heißt es vonseiten des Restaurants.

Bei den Google-Bewertungen werfen begeisterte Kunden mit Superlativen nur so um sich. Bei bislang 93 Rezensionen erreicht das Restaurant deshalb eine absolute Spitzen-Bewertung von 4,9 Sternen. Viele loben besonders die Authentizität und die hohe Qualität der Gerichte. "Ein Wort: Weltklasse", schreibt ein Kunde kurz und knackig. "Authentische japanische Küche, qualitativ mit das Beste, was Nürnberg zu bieten hat", findet ein anderer. Und ein Nutzer geht sogar noch weiter: "Ich habe viele japanische Restaurants in Deutschland besucht, aber ich denke, das ist Deutschlands Nummer eins", schreibt er merklich begeistert. "Essen, Getränke, Atmosphäre, alles ist perfekt. Wenn Sie in Deutschland oder in Nürnberg japanisch essen möchten, ist dies meiner Meinung nach ein Restaurant, das Sie unbedingt besuchen sollten."

Die Sieger und alle weiteren Nominierten: bekannter TV-Koch gewinnt im Norden

Sieger im "Falstaff"-Voting für den Ballungsraum Süd ist die Club Kaiser Skybar in Heilbronn. Das waren die weiteren Nominierten:

Keisari, Sinsheim

Mangostin Asia Restaurant, München

Nagare, Stuttgart

Good Ci, Regensburg

Blossom, Heilbronn

Tenno Sushi Lounge, Heilbronn

Sushi-Ya, Feinkost Böhm, Stuttgart

Im Norden schafft es TV-Koch Steffen Henssler mit seinem Sushi-Restaurant Henssler Henssler in Hamburg auf Platz 1. Das waren die weiteren Nominierten:

Mono, Braunschweig

Minato, Flensburg

Arsién, Lübeck

Ichi Fine Dining, Kiel

Im Westen gewinnt das Edo Sushi in Saarlouis. Unter die Nominierten haben es außerdem folgende Sushi-Restaurants geschafft:

DÜC, Saarbrücken

Osaka, Saarbrücken

Yedo, Homburg

Sushi 51, Groß-Gerau

Sushi Trier, Trier

Ms. Lian, Trier

Sushi Petrisberg, Trier

Akaiten im Hotel der Lippische Hof, Bad Salzuflen

Yamamoto's Eleven, Trier

Im Ballungsraum Ost landet das Restaurant Sticks'n'Sushi in Berlin auf Platz 1. Für das Voting qualifiziert hatten sich außerdem diese vier Restaurants: