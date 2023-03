Forchheim: "Arizona" zum beliebtesten Burger-Lokal in Süddeutschland gewählt

Nach Lockdown und Wasserschaden: Spitzenplatz im "Falstaff"-Ranking

"Kam unerwartet": Restaurant-Geschäftsführer äußert sich

Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat die beliebtesten Burger-Lokale in Deutschland 2023 gesucht - und vier Gewinner im Norden, Osten, Süden und Westen des Landes gefunden. Frische, Qualität und ausgefallenen Patties hätten bei der Suche im Fokus gestanden. Nun steht fest: Das "Arizona" in Forchheim sichert sich in Süddeutschland Platz 1. "Das kam unerwartet", erklärt Geschäftsführer Till Stürmer im Gespräch mit inFranken.de.

"Arizona" in Forchheim ergattert Spitzenplatzierung im "Falstaff"-Ranking: "Haben jeden Stein umgedreht"

"Wir platzen fast vor Stolz", freut sich das Team des Burgerrestaurants. Das "Arizona" hat sich unter anderem gegen das von Starkoch Alexander Herrmann geführte Restaurant "Fränk'ness" in Nürnberg durchgesetzt. Stürmer habe mit der Spitzenplatzierung nicht gerechnet: "Wir dachten nicht, dass wir im kleinen Forchheim Beachtung finden." Zumal das "Arizona" in Forchheim fast zwei Jahre lang geschlossen war: Wegen des Corona-Lockdowns und eines Wasserschadens öffnete das Lokal erst im Februar 2022 wieder, in der Zwischenzeit seien nur Lieferservice und Take Away möglich gewesen.

Hinzukomme eine Baustelle auf dem Rathausplatz, auf dem auch die Sommerterrasse des Restaurants aufgestellt wird. "Die Beeinträchtigungen für den Restaurantbetrieb sind massiv - nur noch halb so viele Stühle durften aufgestellt werden, Baustellenlärm und Staub statt lauschiger Atmosphäre. Auch Zuwegung und Erreichbarkeit sind nach wie vor stark eingeschränkt" heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor etwa einem Jahr sei dann eine Wiedereröffnung des Burger-Lokals in Forchheim möglich gewesen: "Wir haben uns gesagt: Entweder wir lassen es oder wir kämpfen", erläutert Stürmer. "Ein Jahr lang haben wir jeden Stein umgedreht und konsequent gearbeitet", so der Geschäftsführer. Die Rechnung sei aufgegangen, die Mühen seien mit dem "Falstaff"-Ranking belohnt worden.

