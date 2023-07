Die Top-10-Metzgereien Bayerns: Drei fränkische Betriebe ausgezeichnet

Söder würdigt Gewinner-Fleischereien - "Lebensqualität und echte Heimat"

- "Lebensqualität und echte Heimat" 126 Bewerber qualifizierten sich: Das sind die Sieger aus Franken

Zehn bayrische Metzgereien wurden am Mittwoch (28. Juni 2023) von Ministerpräsident Söder (CSU) für eine besonders hohe Qualität ausgezeichnet. Auch drei fränkische Betriebe konnten sich in der Münchner Nymphenburg über die ungewöhnliche Ehre freuen.

Bayerns beste Metzger: Diese fränkischen Betriebe wurden ausgezeichnet

Von 126 Betrieben konnten sich letztendlich zehn über die Auszeichnung durch den Freistaat freuen. Unter den Auserwählten finden sich auch drei fränkische Metzgereien:

Metzgerei Hans Derbfuß aus Gräfenberg (Landkreis Forchheim)

Metzgerei Andreas Knäblein aus Röttenbach (Landkreis Roth)

Die Metzgerei Hermann Schömig GmbH aus Würzburg (Landkreis Würzburg)

Die Preisträger des Staatsehrenpreises, so das Staatsministerium, würden jedes Jahr in einem Wettbewerb ermittelt werden. Voraussetzung für die Teilnahme seien die Ergebnisse des sogenannten "Metzger-Cups" der vergangenen fünf Jahre: "Der 'Metzger-Cup' stellt eine jährliche, freiwillige Qualitätsprüfung dar. Dafür kann jeder Metzger im Freistaat ausgewählte Wurst- und Fleischwaren anmelden. Erfahrene Fleischermeister, Veterinäre und Fleischtechniker bewerten die Proben sensorisch und optisch", heißt es weiter. Insgesamt hätten sich dieses Mal 126 bayrische Betriebe für den Wettbewerb qualifiziert.

Fränkische Metzgereien im Schloss Nymphenburg geehrt - Politiker würdigen Handwerk

Wie das Staatsministerium hervorhebt, nehme das Metzgerhandwerk im Freistaat eine herausragende Stellung ein: "Von allen deutschen Fleischerhandwerksbetrieben arbeitet und bildet jeder vierte Betrieb in Bayern aus. Mit 2.833 handwerklichen Metzgereien, rund 38.000 Beschäftigten und 34 stationären Verkaufsstellen pro 100.000 Einwohner zählen die Metzger zu den größten Handwerksbranchen im Freistaat. In keinem Bundesland ist die Dichte an Metzgereibetrieben höher als in Bayern." Söder sprach laut Mitteilung von ""Lebensqualität und echter Heimat".

Die Medaillen und Urkunden seien von Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Festakt im historischen Hubertussaal in Schloss Nymphenburg überreicht worden, teilt das bayrische Landwirtschaftsministerium mit. Ebenjene Nymphenburg konnte sich übrigens in unsere Liste Deutschlands gefragtester Schlösser und Burgen einreihen, die du hier nachlesen kannst.

