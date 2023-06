Ein lautstarker Protest durch Teilnehmende einer Gegendemonstration störte am Sonntag (25. Juni 2023) in Würzburg eine geplante Kundgebung von etwa 70 Parteianhängerinnen und Parteianhängern der AfD mit Bezug zur Messerattacke am Barbarossaplatz im Juni 2021.

Auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, dessen Landesverband vom Verfassungsschutz als "rechtsextrem" eingestuft wird, war vor Ort. Sitzblockaden führten schließlich zum Abbruch ihres Zugs durch die Innenstadt. Zwischenzeitlich ertönte laut ein Lied der bekannten Berliner Skatepunk-Band ZSK. Die Mitglieder der Band suchten nun die Person, die mit der Musik die Kundgebung störte.

Anti-AfD-Protest in Würzburg: Berliner Punkband verspricht "Freibier" für Störer

Wie Frontmann Joshi im Gespräch mit inFranken.de berichtet, sei er über einen Medienbericht darauf aufmerksam geworden. Wie ein Zeugenvideo zeigt, beschallte das Lied "Herz für die Sache" der Band in hoher Lautstärke Straßen im Zentrum Würzburgs. Im Refrain heißt es unter anderem:

"Unser Herz für die Sache.

Unser Hass und unsre Wut im Bauch.

Unsre Solidarität ist eine Waffe,

Wir wissen ganz genau, wie man sie gebraucht"

Jetzt war die Band auf der Suche nach der unbekannten Person. "Wer auch immer du bist: schreib uns wegen Gästeliste und Freibier", hieß es in einem Facebook-Post. Der Sänger ging davon aus, dass das Lied aus einer Privatwohnung kam, wie er inFranken.de Anfang der Woche schilderte. "Unsere Lieder werden ständig bei Demonstrationen abgespielt, aber uns freut es sehr, dass jemand es in seiner Privatwohnung abspielt und die AfD ärgert", führt er aus. Dies sei "wirklich mutig". Die Band sehe die Partei als "Bedrohung für die Demokratie" und mache sich nach dem Wahlerfolg in Sonneberg Sorgen. Wie die Band am Donnerstag (29. Juni 2023) bekannt gab, habe man die Verantwortlichen gefunden und sei in Kontakt. Weitere Nachrichten aus Würzburg findest du auf unserer Übersichtsseite.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand (dpa); Konzertsucht; Collage: inFranken.de