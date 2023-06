Sonneberg: Deutschland blickt auf Landratswahl an Grenze zu Franken

Erster AfD-Landrat der Republik?

Umfrage im Vorfeld: Mehrheit der Deutschen beunruhigt

Hochrechnungen und Ergebnisse im Überblick

Eine Mehrheit der Deutschen war vor der Landratswahl im thüringischen Sonneberg an diesem Sonntag (25. Juni 2023) beunruhigt von der Vorstellung eines AfD-Landrats. Das antworteten 52 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer repräsentativen Civey-Umfrage für den TV-Sender Welt auf eine entsprechende Frage. 43 Prozent der Befragten gaben dagegen an, dass sie ein Landratswahlgewinn der AfD nicht beunruhigen würde. Die restlichen 5 Prozent waren unentschieden. Wir haben Hochrechnungen und Ergebnisse im Überblick.

Update vom 26.06.2023, 19.20 Uhr: Erster deutscher AfD-Landrat gewählt - an der Grenze zu Franken

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann ist erster Landrat der Partei, den es in der Bundesrepublik gibt. Zuvor hatten SPD, Grüne, FDP und Linke die Bevölkerung dazu aufgerufen, den CDU-Gegenkandidaten Jürgen Köpper zu wählen, um die Übernahme des Amts durch ein Mitglied der Partei zu verhindern. Auch zahlreiche Unternehmen und Initiativen hatten sich für einen "demokratischen" Landkreis Sonneberg starkgemacht.

Doch dies reichte offenbar nicht aus. Die AfD hatte im Vorfeld auch massiv um Nichtwählerstimmen in dem Kreis an der Grenze zu Franken geworben, um ihren Kandidaten auf den Landratsstuhl zu hieven. Auch der umstrittene Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke war nach Sonneberg gekommen.

Sesselmann erhielt bei der Stichwahl 52,8 Prozent, sein Gegenkandidat Köpper 47,2 Prozent, wie der MDR berichtet. Die Wahlbeteiligung lag laut dem TV-Sender bei rund 58 Prozent.

Update vom 26.06.2023, 18.25 Uhr: Erste Kreise ausgezählt- kommt erster AfD-Landrat aus dem Kreis Sonneberg?

Die ersten Wahlkreise zur Landratswahl im thüringischen Sonneberg an der Grenze zu Franken sind ausgezählt. Laut MDR liegt nach der Auszählung von 21 der 69 Stimmbezirke Robert Sesselmann von der AfD mit rund elf Prozentpunkten vorn.

Sesselmann erhalte dabei mehr als 55 Prozent und CDU-Kandidat Köpper knapp 45 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 47 Prozent, wie der MDR berichtet.

Erstmeldung vom 25.06.2023: Massiv hohe AfD-Werte im Kreis Sonneberg: Experte warnt - "nicht vom Hass vergiften" lassen

Bei der Wahl in Sonneberg gehen am Sonntag der CDU-Kandidat Jürgen Köpper und AfD-Bewerber Robert Sesselmann in die Stichwahl um das kommunale Spitzenamt. Im ersten Wahlgang hatte Sesselmann 46,7 Prozent erreicht, Köpper 35,7 Prozent. SPD, Linke, Grüne und FDP haben dazu aufgerufen, Köpper bei der Stichwahl zu unterstützen. Gewinnt Sesselmann, wäre dies das erste Mal, dass ein AfD-Politiker ein solches Amt bekleidet.

Auf Bundesebene wünschte sich mehr als ein Drittel der Befragten (37 Prozent), dass sich die anderen Parteien für eine Koalition mit der AfD öffnen. 57 Prozent lehnten das ab. Aktuell gibt es jedoch keine Partei, die eine Koalition mit der AfD eingehen würde. Die AfD selbst will bei der nächsten Bundestagswahl 2025 eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominieren. Dieses Vorhaben bewerteten bei der Umfrage 34 Prozent der Befragten positiv, 47 Prozent beurteilten die Entscheidung dagegen negativ, 19 Prozent waren unentschieden.

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, erklärte, er hoffe, "dass die Menschen in Sonneberg es mit ihrer Wahl nicht zulassen, dass Sonneberg zum rechtsextremen Demonstrationsobjekt degradiert wird". Auch in Sonneberg gelte, wer seine Heimat liebe, "wählt für die Demokratie und lässt sich nicht vom Hass und der destruktiven Wut der AfD vergiften". Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordere eine bessere Kommunikation zur Regierungsarbeit allgemein. "Und es muss den Menschen auch klargemacht werden, dass Populisten keine Antworten bieten."