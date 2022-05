Im Zuge der turnusmäßigen Tunnelwartung kommt es in den Nächten von Montag (30. Mai 2022) bis Freitag (03. Juni 2022), in beiden Fahrtrichtungen der A3 im Bereich des Katzenbergtunnels (Nähe Würzburg) zu Sperrungen von Fahrstreifen. Für Wartungsarbeiten an den zahlreichen technischen Sicherheitseinrichtungen im Katzenbergtunnel ist es notwendig, in den Nächten, jeweils im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr, mehrere Fahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr zu sperren.

Den Verkehrsteilnehmern steht während der Arbeiten ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Darüber hinaus ist in der Nacht von 31. Mai bis 1. Juni 2022, im Zeitraum von 21

Uhr bis maximal 5 Uhr, an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld, die Ausfahrt aus der A3 von Nürnberg kommend auf die B19 in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die eingerichtete U100, innerhalb der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld. Alle übrigen Fahrbeziehungen sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Sperrungen auf der A3 - Was kommt auf mich als Autofahrer zu?

Um das hohe Sicherheitsniveau im Katzenbergtunnel und eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind alle betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen wie Brandmelder, Beleuchtungsanlage und Videoüberwachung halbjährlich einer Wartung zu unterziehen. Zusätzlich zu den Wartungsarbeiten im Katzenbergtunnel werden im Rahmen der genannten Sperrungen funktionale Tunneltests sowie Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt.

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unabdingbaren Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit im oben genannten Bereich.