Die A3 zwischen Würzburg und Nürnberg stellt für viele Autofahrer seit jeher eine regelrechte Nervenprobe dar. Die Verkehrsbelastungen liegen laut offiziellen Angaben bei bis zu 90.000 Fahrzeugen pro Tag. Unfälle, Stau und Verkehrsbehinderungen lassen das Fahrvergnügen oftmals schwinden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschrieb den Autobahnabschnitt einst als "Leidensstrecke der Franken". Eine Verbesserung soll diesbezüglich der Ausbau der A3 in Franken bringen. Offizieller Baustart war vor genau drei Jahren. Doch wann wird das milliardenteure Mega-Projekt eigentlich fertig? inFranken.de hat nachgefragt.

Ausbau der A3: Strecke wird zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen sechsspurig

Die A3 zählt zu den "bedeutendsten Strecken" im Netz der Bundesautobahnen, heißt es in der Projektbeschreibung zur Autobahnverbreiterung in Franken. "Der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen stellt auch regional eine der wichtigsten Verkehrsadern Nordbayerns dar." Der dortige Ausbau ist derweil eine Mammutaufgabe: Seit dem 1. Mai 2020 laufen auf der A3 die Bauarbeiten zwischen dem Kreuz Biebelried und dem Kreuz Fürth/Erlangen. Auf einer Länge von 76 Kilometern wird die Autobahn sechsspurig.

Söder und der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (ebenfalls CSU) läuteten im Juli 2020 mit dem ersten Spatenstich den feierlich Beginn der A3-Verbreiterung ein. Doch was ist seitdem passiert? "Es sind nun rund 36 Monate vergangen, in denen wir den Ausbau in vier von insgesamt acht Bauabschnitten zunächst vorbereitet und dann ausgeführt haben", teilt Thomas Schwenzer, Geschäftsführer der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG, am Freitag (28. April 2023) inFranken.de auf Anfrage mit. Das Besondere: "Anders als bei konventionellen Projekten sind wir auch für die Ausführungsplanung verantwortlich."

Die Erhaltung der gesamten Strecke und der sogenannte Betriebsdienst werden demnach ebenfalls von dem Autobahnbetreiber übernommen. Der A3-Ausbau ist das größte Infrastrukturprojekt in öffentlich-privater Partnerschaft, das es jemals in Deutschland gegeben hat. Der Autobahnausbau erfolge in jedem Abschnitt zunächst auf einer Richtungsfahrbahn. Nach deren Fertigstellung komme es zur entsprechenden Verbreiterung auf der gegenüberliegenden Seite. Die Folgen für die Autofahrer: "Auf der jeweils anderen Richtungsfahrbahn wird der Verkehr auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung durch die Baustelle geführt", erklärt Schwenzer.

Ausbau der A3-Fahrbahnen in vollem Gange - Baumaßnahmen teils auch außerhalb von bestehender Autobahn

In drei der acht Bauabschnitte ist der Ausbau der jeweils ersten Richtungsfahrbahn abgeschlossen. Dazu zählen laut einer Übersicht die Bereiche zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried und der Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach, die Strecke zwischen den Anschlussstellen Wiesentheid und Geiselwind sowie der A3-Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden.

Zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West seien zudem rund 50 Prozent der ersten Richtungsfahrbahn fertiggestellt. Dabei handelt es sich dem Geschäftsführer zufolge um die Richtungsfahrbahn Nürnberg. "Für den übrigen Teil steht der Abschluss der Arbeiten an der ersten Richtungsfahrbahn kurz bevor", konstatiert Schwenzer mit Blick auf diesen Bauabschnitt.

Doch wo laufen momentan eigentlich die Hauptbauarbeiten? Was wird gegenwärtig konkret gemacht? Laut Schilderung des Autobahnbetreibers kommt es derzeit in fast allen der oben genannten A3-Abschnitte zum Ausbau der jeweils zweiten Richtungsfahrbahn. Zeitgleich liefen Baumaßnahmen zum Teil auch außerhalb der bestehenden Autobahn. "Diese Bauarbeiten umfassen beispielsweise den Bau der PWC-Anlage Dreifrankenstein bei Schlüsselfeld". Bei sogenannten PWC-Anlagen handelt es sich um unbewirtschaftete Park- und Rastanlagen mit einem WC-Gebäude, wie auf der Webseite der Autobahn GmbH des Bundes erklärt wird.

A3-Ausbau: Fertigstellung für Ende 2025 geplant - Gesamtkosten bei rund 2,8 Milliarden Euro

Im Zuge des sechsspurigen A3-Ausbaus zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen würden gegenwärtig außerdem "eine Vielzahl von Regenrückhaltebecken" und vereinzelt auch Brücken gebaut. In den betroffenen Abschnitten beginne der Ausbau der jeweils ersten Richtungsfahrbahn im Laufe des Jahres, kündigt der Geschäftsführer der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG gegenüber inFranken.de an. Am Kreuz Fürth/Erlangen wurde die A3 bereits im Sommer 2021 für den Verkehr freigegeben.

Im Bauabschnitt an der Autobahnausfahrt Erlangen-Frauenaurach haben die Ausbauarbeiten im März begonnen. Den Auftakt bildete der Abriss des nördlichen Teils der Aurachtalbrücke. Aber wann ist das Milliardenprojekt A3-Erweiterung eigentlich komplett abgeschlossen? Aufseiten der Verkehrsteilnehmer bedarf es diesbezüglich noch eine längere Weile Geduld.

"Der Ausbau soll planmäßig Ende 2025 fertiggestellt sein", erklärt Schwenzer. Das Ziel ist laut Projektbeschreibung, "eine leistungsfähige und den heutigen Anforderungen gerecht werdende Verkehrsverbindung" zu schaffen. Allein die Ausgaben für die Autobahnverbreiterung an sich haben es in sich. "Die Baukosten sind vertraglich bei rund 1,5 Milliarden Euro fixiert", konstatiert Schwenzer. Insgesamt hat der sechsspurige Ausbau der A3 zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen einen Kostenumfang von rund 2,8 Milliarden Euro.