Gunzenhausen: Kriminalpolizei ermittelt in "Cold Case"-Fall von 1992

Was geschah mit Lieselotte Lauer ? Damals 30-Jährige verschwand spurlos

? Damals Sie verließ nach der Spätschicht ihre Wohnung - zwei Tage später fand man ihr Auto

- zwei Tage später 10.000 Euro Belohnung: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Es ist ein Fall, der damals ganz Franken bewegte - und der bis heute nicht geklärt ist: Seit dem 01. Juli 1992 wird die damals 30-jährige Lieselotte Lauer, genannt "Lissy" vermisst. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ansbach ermitteln seit Mai 2021 in dem sogenannten "Cold-Case-Fall" und gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie das Bundeskriminalamt (BKA) informiert. Denn die Umstände ihres Verschwindens vor über 30 Jahren sind äußerst mysteriös.

Mit wem verbrachte Lieselotte Lauer die Nacht vor ihrem Verschwinden? "Cold Case" aus Gunzenhausen gibt bis heute Rätsel auf

Lieselotte Lauer beendete demnach am Mittwoch, dem 1. Juli 1992 kurz nach Mitternacht ihre Spätschicht und fuhr von ihrer Arbeitsstelle bei der Firma SEL in 91710 Gunzenhausen nach Hause in ihre Wohnung, Am Mehlacker 2 in 91729 Haundorf. "Kurz darauf hatte sie die Wohnung jedoch wieder verlassen. Sie kehrte offensichtlich erst gegen 8 Uhr wieder zurück. Gegen 10.30 Uhr wurde sie in der Innenstadt von Gunzenhausen zum letzten Mal gesehen. Danach verliert sich ihre Spur", erklärt das BKA.

Ihr Auto, ein orangefarbener Ford Fiesta, amtliches Kennzeichen WUG-AN 438, sei dann zwei Tage später, am 3. Juli 1992, auf einem Parkplatz am westlichen Stadtrand von Gunzenhausen aufgefunden worden. "Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Lieselotte Lauer mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist", heißt es. Darauf deuten laut Polizeipräsidium Mittelfranken "Ungereimtheiten in Zeugenaussagen und letztendlich die Gesamtfallsituation" hin. Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, die Staatsanwaltschaft Ansbach und das BKA bitten die Bevölkerung daher um Mithilfe:

Wer hat Hinweise, wo oder mit wem Lieselotte Lauer die Nacht beziehungsweise den Vormittag des 01. Juli 1992 verbracht hat? Kann jemand Angaben zum Ford Fiesta und/oder dessen Fundort machen? Gibt es Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verschwinden von "Lissy" Lauer geben? Die Kripo Ansbach nimmt diese unter 0800/7766320 oder online im Hinweisformular entgegen. Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, ist laut BKA eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Auch interessant: Wer hat Selma Öztürk getötet? Polizei rollt Cold Case neu auf - nach 36 Jahren