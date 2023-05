23-Jähriger stirbt nach Unfall: Schwerer Frontalcrash auf B22 bei Oberschwarzach

Renault-Fahrer übersieht entgegenkommendes Auto - Zusammenstoß

- Zusammenstoß Audi überschlägt sich auf Feld

Sieben Menschen bei Unfall verletzt, weitere Frau erleidet Schock

Update 22.05.2023, 11.30 Uhr: Ein Toter bei Horror-Unfall - schwerer Einsatz für die Feuerwehr

Am Sonntag (21. Mai 2023) ist es auf der B22 bei Breitbach im Kreis Schweinfurt zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Senior (77) übersah beim Abbiegen das Auto eines 23-Jährigen - der Wagen schleuderte in den Acker und überschlug sich. Der junge Fahrer war sofort tot, seine Mit-Insassen - darunter drei Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren - erlitten teils erhebliche Verletzungen.

Schwerer Verkehrsunfall auf B22: Mindestens acht Personen verletzt 23-Jähriger tot: Auf der B22 zwischen Neuses am Sand und Breitbach kam es am Sonntag (21.05.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. NEWS5 / Merzbach (NEWS5) +4 Bilder

Auch für die Feuerwehr war es kein alltäglicher Einsatz. "Sehr viele Personen, die aufgelöst schreiend durch die Gegend gelaufen sind" habe man am Unfallort vorgefunden. So schildert der Schweinfurter Kreisbrandinspektor Alexander Bönig gegenüber der Nachrichtenagentur News5 die unübersichtliche Lage an der Unglücksstelle. Besonders belastend sei gewesen, dass so viele Kinder bei dem Unfall verletzt worden sind.

Wie geht man aber mit einer solchen Extrem-Situation um? "Wir funktionieren erstmal und machen unsere Arbeit", erklärt Bönig. Erst später würde dann klar, was eigentlich passiert sei. "Oftmals ist es dann so, dass das Ganze nochmal hochkommt. Deshalb ist es wichtig, dass man im Nachgang mit den Feuerwehrkameraden die Einsatznachbesprechung macht - und da auch die Notfallseelsorge mit vor Ort ist. Da spricht man über die Geschehnisse und das hilft ungemein bei der Verarbeitung."

Die Notfallseelsorge leistete auch bei den Verletzten sowie den Angehörigen und Freunden der Unfallopfer wichtige Arbeit kurz nach dem Crash. Für die hatte man einen Anlaufpunkt im Oberschwarzacher Rathaus eingerichtet. Rund 30 Personen wurden dort laut der Feuerwehr betreut. "Wir wünschen den Angehörigen und Freunden viel Kraft zur Verarbeitung der Ereignisse und den Verletzten vollständige Genesung!", so die Feuerwehr Gerolzhofen auf ihrer Facebook-Seite.

Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Unfall teils schwer verletzt. Wie deren Gesundheitszustand derzeit ist, dazu konnte die Polizei auf Nachfrage am Montagmittag keine Auskunft geben. Im Moment würden die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache noch laufen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Jedoch könne das "Ergebnis des Gutachtens Wochen in Anspruch nehmen."

Ursprungsmeldung: Ein Toter und sieben Verletzte bei Unfall auf B22

Am Sonntagnachmittag (21. Mai 2023) kam es auf der B22 zu einem furchtbaren Unfall. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem Renault von Neuses am Sand in Richtung Bamberg. Bei Breitbach wollte er mit seinem Fahrzeug in Richtung Oberschwarzach abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Audi.

Audi überschlägt sich bei Unfall auf B22 - Fahrer tot

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de berichtet, kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß. Der Audifahrer hatte keine Chance mehr, dem Zusammenstoß auszuweichen und kollidierte mit dem Renault. Der Audi wurde durch den Aufprall auf den angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich. An Bord waren fünf Menschen: der 23-jährige Fahrer, eine 41-jährige Beifahrerin sowie drei Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Für den 23-jährigen Audifahrer kam jede Hilfe zu spät, erklärt die Polizei. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilte umgehend zur Unfallstelle. Laut Polizei wurden insgesamt sieben Menschen durch den unmittelbaren Crash verletzt: vier Personen aus dem Audi sowie der Unfallverursacher im Renault und seine Beifahrerin, eine 76-jährige Frau. Die Insassen des Audis erlitten teils schwerste Verletzungen, die zwei Personen im Renault wurden leicht verletzt.

Hinter dem Audi fuhr ein weiteres Fahrzeug. Dieses war nicht unmittelbar in den Unfall verwickelt. Allerdings hatte hiervon eine 23-jährige Frau den Unfall beobachtet. Sie erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden.

Großaufgebot an Einsatzkräften am Unfallort

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen wurde mit den Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt, die durch einen Gutachter unterstützt wird. Insgesamt waren rund 60 Kräfte der Feuerwehr, acht Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber, drei Notärzte, ein Leitender Notarzt, zahlreiche Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie sieben Notfallseelsorger im Einsatz.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro. Nach dem Unfall auf der B22 auf Höhe Oberschwarzach musste die Bundesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

