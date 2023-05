Von Dürüm bis Lahmacun : Die klassischen Döner-Varianten

Die mit oder ohne Fleisch gefüllte Fladenbrot-Tasche ist schnell zubereitet und eignet sich damit ideal für eine Mahlzeit, für die du nicht so viel Zeit benötigst. Bist du hungrig und möchtest gerne in Roth einen Döner essen, bieten sich verschiedene Adressen an. Wir stellen dir die 5 besten auf Basis der Google-Bewertungen vor.

Die klassische Form des Döners ist das aufgeschnittene Viertel Fladenbrot, oft auch Döner-Sandwich genannt. Beim Dürüm Döner wird die Füllung fest in ein dünnes Fladenbrot gerollt. Dies macht es oft einfacher, den Döner zu essen. Bestellst du einen Dönerteller, wird dir das Fleisch beziehungsweise die fleischlose Alternative mit Gemüse, Soße und einer Beilage wie Pommes oder Reis auf einem Teller serviert. Bestellst du eine Dönerbox, erhältst du einen kleinen Karton, der mit Dönerfleisch, Pommes und Soße befüllt ist. Der Lahmacun ist ein flacher Brotfladen, der mit einer Paste auf Gewürzen und Hackfleisch bestrichen ist. Du kannst nach Wunsch auch noch weitere Zutaten wie Gemüse hinzufügen. Mit diesem Basis-Wissen kannst du dich sofort auf den Weg zu einem der 5 besten Döner Läden in Roth machen.

1# Kafka's Döner erhielt ganze 5,0 Sterne. Eine Besonderheit: Es werden nicht nur verschiedene Döner-Variationen angeboten, sondern auch Hähnchen. Diese kommen täglich frisch vom Grill. "Der Laden bzw. Wagen ist neben dem Edeka Fischer", schreibt ein*e Nutzer*in, "Wer also vom Einkaufen oder vom Bahnhof kommt, ist hier herzlich willkommen." Von einer anderen Nutzerin wird gelobt: "Sehr lecker, sowohl Döner, Lahmacun als auch Dönerbox und Dürüm. Der Inhaber ist immer sehr höflich, zuvorkommend und freundlich. Sonderwünsche werden immer abgenommen und umgesetzt."

Adresse: Eichenweg 1, 91154 Roth

Eichenweg 1, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:30 bis 20:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11:30 bis 20:00 Uhr. Telefon: 0176 22834038

0176 22834038 Webseite: https://m.facebook.com/people/Kafkas-D%C3%B6ner-H%C3%A4hnchen/100067726992415/

2# Mit 4,9 Sternen konnte der Imbiss Döner Kayseri punkten. In der Imbissbude des Familienbetriebs werden Kebab, Falafel, fränkische Bratwürste sowie Schnitzelgerichte angeboten. Ernährst du dich vegetarisch, wirst du ebenfalls auf eine große Auswahl an Speisen treffen. "Es kann direkt vor dem Imbiss geparkt werden", schreibt eine Nutzerin.

Adresse: Allersberger Str. 76, 91154 Roth

Allersberger Str. 76, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:00 bis 19:00 Uhr. Samstag von 11:30 bis 18:30 Uhr.

Montag bis Freitag von 11:00 bis 19:00 Uhr. Samstag von 11:30 bis 18:30 Uhr. Telefon: 01525 9980117

01525 9980117 Webseite: https://www.facebook.com/Kayseri.ImbissmitHerz/

3# Für Baran Döner & Feinkost gab es 3,9 Sterne. Der Kebabimbiss befindet sich im neuen Kaufland, sodass du ihm nach deinem Einkauf einen Besuch abstatten kannst. Dazu schreibt ein Nutzer: "Feinkostladen in bester Lage. Wenn man viel auf einmal erledigen möchte, dann wird man hier belohnt, da die Auswahl wirklich reichhaltig ist." Angeboten werden Döner, Feinkost und Lahmacun. "Sehr gute Oliven", findet ein*e Nutzer*in.

Adresse: Friedrich-Wambsganz-Straße 1, 91154 Roth

Friedrich-Wambsganz-Straße 1, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr. Telefon: 0176 62012667

4# Ebenfalls 3,9 Sterne erhielt das Kristall Döner Haus. Zentral in Roth gelegen kannst du deinen Döner hier entweder vor Ort oder zum Mitnehmen bestellen. Zu den Gerichten schreibt ein Nutzer: "Neben den 'Klassikern' gibt es hier auch vegetarische Varianten mit gegrilltem Gemüse, sowie Spezialitäten wie Linsensuppe. Zum Abschluss noch einen Mokka und ein Stück Baklava - damit wäre das Wohlfühlprogramm komplett."

Adresse: Hauptstraße 27, 91154 Roth

Hauptstraße 27, 91154 Roth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr. Telefon: 09171 859829

09171 859829 Webseite: https://kristall-doener.9gg.de/

5# Mit 3,8 Sternen überzeugte Mo’s kitchen. Hier wird großer Wert auf Frische sowie eine große Auswahl an Speisen gelegt. Neben Döner kannst du Sushi, Pizza, indische Spezialitäten sowie Fingerfood bestellen. Da ist sicherlich für jede*n etwas dabei. Deine Gerichte kannst du bequem online bestellen und zu dir liefern lassen, aber auch vor Ort genießen. Eine Nutzerin lobt: "Extra-Wünsche werden umgesetzt, schmeckt immer lecker."

Adresse: Hauptstraße 2B, 91154 Roth

Hauptstraße 2B, 91154 Roth Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 16:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 16:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09171 8309028

09171 8309028 Webseite: https://www.mr-morsh-kitchen.de/

Die vorgestellten Restaurants konnten durch ihre positiven Bewertungen hervorstechen, weshalb es sich für dich lohnen könnte, ihnen einmal einen Besuch abzustatten. Welcher Döner final am besten schmeckt, ist natürlich eine rein subjektive Frage.