Schwimmbad Mellrichstadt: Diebe reißen Kassenautomat aus Wand - doch damit haben sie nicht gerechnet

Zu einem kuriosen Diebstahl kam es in der Nacht auf Montag (21. August 2023) im Schwimmbad im unterfränkischen Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld). Einbrecher brachen dabei die Haupteingangstür des Bads auf und rissen den Kassenautomaten aus Wand und Boden. Was sie wohl nicht wussten: Der Automat wurde größtenteils schon vorher geleert.

Zwischen 21 Uhr am Sonntagabend (20. August 2023) und Montagmorgen (21. August 2023) um kurz vor 7 Uhr musste der Einbruch passiert sein, wie Bademeisterin Kerstin Cabut gegenüber inFranken.de erklärt. "Um kurz vor neun war ich die Letzte, da war er noch da." Ein Arbeiter entdeckte morgens dann den Einbruch. "Sie haben den Automaten aus der Wand und aus dem Boden gerissen. Danach haben sie ihn heraus geschleift", so Cabut. Weitere Nachrichten aus Rhön-Grabfeld gibt es in unserem Lokalressort.

Eine Münzspur führte dabei die alarmierte Polizei bis zum Parkplatz. "Von dort aus haben sie ihn aufgeladen und mitgenommen." Zeugen gibt es laut Cabut noch nicht. "Da auf der Straße gerade eine Baustelle ist, fahren hier sowieso weniger Autos, vor allem nachts." Doch die Einbrecher hatten wohl mit einer Sache nicht gerechnet. "Am Sonntag waren über 900 Besucher im Schwimmbad. Da haben sie sich wohl ein gutes Geschäft erhofft. Aber die Haupteinnahmen wurden schon am Sonntagabend entnommen. Im Automaten waren nur noch Münzen für das Wechselgeld", erklärt Cabut weiter.

Mittlerweile wurde der Automat in Thüringen gefunden, wie eine Sprecherin der Polizei Mellrichstadt gegenüber inFranken.de berichtet. Bislang können hierzu aber keine weiteren Informationen gegeben werden, da das Gerät erst untersucht werden müsse.

