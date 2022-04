Update 03.05.2022, 6.40 Uhr: Ersatzverkehr eingerichtet

In einem ersten Update schreibt die DB Regio am Sonntagmorgen: "Aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Strecke zwischen Postbauer-Heng und Neumarkt (Oberpf) kommt es auf der Strecke Nürnberg Hbf - Regensburg Hbf weiterhin zu Beeinträchtigungen. Der Streckenabschnitt ist zurzeit gesperrt.

Die Züge der Linie RE 50 wenden vorzeitig in Neumarkt (Oberpf), die S-Bahnen der Linie S 3 wenden vorzeitig in Postbauer-Heng. Wir haben einen Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Postbauer-Heng und Neumarkt (Oberpf) für Sie eingerichtet. Bitte rechnen Sie in der Folge mit Verzögerungen, zudem kann es kurzfristig zu weiteren Teilausfällen bzw. vorzeitigen Zugwenden kommen."

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Oder kontaktieren Sie die DB Regio direkt per Telefon oder Kontaktformular.

Ursprüngliche Meldung, 03.04.2022, 6.30 Uhr: Strecke Nürnberg - Regensburg gestört

Wie die Deutsche Bahn meldet, ist der Zugverkehr zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Regensburg Hauptbahnhof derzeit gestört. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und Pölling. Die Strecke ist gesperrt.

"Die Züge der Linie RE50 wenden vorzeitig in Neumarkt(Oberpf)", schreibt die DB Regio in einer Mitteilung. "S-Bahnen der Linie S3 wenden vorzeitig in Postbauer-Heng. Wir arbeiten an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner."