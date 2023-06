Wetter in Nürnberg: Auch in Stadt und Land drohen schwere Gewitter

Auch in Stadt und Land drohen schwere DWD warnt schon vorab vor möglichen Gefahren

warnt schon vorab vor möglichen Gefahren Gefühlte Hitze noch schlimmer: So entwickeln sich die Temperaturen am Donnerstag

Wichtig für Reisende: Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr möglich

Die Wetterlage hat sich im Laufe der bisherigen Woche immer weiter zugespitzt: Am heutigen Donnerstag (22. Juni 2023) soll die Hitze in schweren Unwettern in weiten Teilen Frankens gipfeln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zur Sicherheit bereits vorab Warnungen verschickt. Auch die Stadt Nürnberg sowie das Nürnberger Land sind davon betroffen. Bevor es blitzt und donnert, wird es aber ordentlich heiß in Mittelfranken.

Schwere Gewitter ziehen auf Nürnberg zu: So ist die aktuelle Wetterlage

Noch bis 18 Uhr soll das Thermometer 32 Grad anzeigen, gefühlt können es sogar 35 Grad sein. Auch die aktuell hohe Luftfeuchtigkeit könnte den Nürnbergern zu schaffen machen. Zudem besteht aufgrund des aktuellen UV-Index von 6 eine hohe Sonnenbrandgefahr – also besser das Eincremen nicht vergessen.

Ab etwa 18 Uhr sollen dann schwere Gewitter über die Region ziehen. Die Warnstufe 3 steht für meist weiter verbreitete und sehr gefährliche Unwetter, da Dachziegeln und Äste durch die Luft gewirbelt werden könnten. Sogar Überflutungen und Überschwemmungen von Kellern sind möglich. Daher warnt der DWD derzeit für etliche fränkische Regionen. Zum Abend hin gibt es dann in Nürnberg einen Mix aus Regen und trockenen Phasen, mit 22 bis 31 Grad bleibt es weiterhin ordentlich warm.

Selbst in der Nacht sollen die Temperaturen nur geringfügig auf 19 Grad absinken, wie der Onlinedienst wetter.com meldet. Aufgrund des Gewitters können Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 23 und 48 km/h auftreten. Der DWD warnt zusätzlich vor fünf bis sieben Zentimeter großen Hagelkörnern, die auf die Nürnberger Altstadt herabrieseln können.

Die Deutsche Bahn weist Reisende auf ihrer Homepage bereits daraufhin, dass sich das Unwetter "Lambert" auch auf den Zugverkehr in Deutschland auswirken könnte. Pendler sollten sich also rechtzeitig informieren, ob es zu Verspätungen und Ausfällen im Zug- und S-Bahn-Verkehr im Raum Nürnberg kommt.

Wie geht es nach dem Unwetter weiter? So sieht die neueste Wetterprognose für Franken aus

