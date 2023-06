Schon einen Tag vorab hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der schweren Gewitterfront gewarnt, die am Donnerstag (22. Juni 2023) über Deutschland ziehen und gegen Abend auch Franken erreichen soll. Nun werden aus den Vorabwarnungen für die ersten Regionen amtliche Warnungen.

Während des Unwetters sind Beschädigungen an Dächern möglich. Daher sollte man besonders auf herabstürzende Äste und Dachziegeln achten. Während des Platzregens kann es zudem kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Tipp: In unserem separaten Artikel verraten wir dir, wie du die Entfernung eines Gewitters ganz einfach berechnen kannst.

Wetter in Franken: DWD warnt für Donnerstag vor Gewittern

Aktuell gelten bereits Warnungen vor starken Gewittern, die bis etwa 21 Uhr über einige fränkische Regionen ziehen sollen. Das entspricht zwar erst der Warnstufe 2, trotzdem kann es örtlich zu Blitzeinschlägen kommen. Der Wetterdienst betont daher: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Wer aktuell versucht, die offizielle Seite des DWD zu erreichen, stößt eventuell auf technische Probleme - es gibt aber Alternativen.

Hier gelten die Warnungen vor starken Gewittern:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Für Donnerstag und Freitag (23. Juni) hatte der DWD aber zudem vor schweren Gewittern gewarnt. Dabei kann es lokal in Verbindung mit den Gewittern auch zu heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Auch Hagel, Sturm- und Orkanböen sind nicht ausgeschlossen. In der Spitze kann es sogar zu im durchschnittlich sieben Zentimeter großen Hagelkörnern und Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde kommen. Eine solch ungemütliche Prognose gilt derzeit auch für Nürnberg.

Für folgende Regionen gelten weiterhin Vorab-Warnungen vor schweren Gewittern:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kitzingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Die Warnungen gelten bis voraussichtlich Freitagfrüh, 4 Uhr.

Mit den hohen Temperaturen der kommenden Tage drohen aber auch weiterhin in Wohnungen Hitzestaus. Um die Hitze gar nicht erst hereinzulassen, könne man vor allem in den kühleren Nachtstunden und am frühen Morgen ausgiebig lüften, rät die Verbraucherzentrale Bayern. Hilfreich sei zudem, Jalousien, Vorhänge oder Rollläden tagsüber herunterzulassen, um die Hitze auszusperren.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen warnt, dass die Hitze auch für Tiere gefährlich werden kann - zum Beispiel für Hühner. Temperaturen ab 25 Grad würden das Wohlbefinden und die Produktivität der Tiere beeinträchtigen, erklärt die Behörde - vor allem in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit. Hühnerställe sollte man daher möglichst im Schatten aufstellen, sie gut durchlüften und ihre Fenster bei Hitze von innen abdunkeln, wie das LGL empfiehlt.

Diese Amtlichen Warnstufen des DWD gibt es - der Überblick:

Der deutsche Wetterdienst (DWD) unterscheidet insgesamt vier Warnstufen.

Diese werden anhand einer Farbskala gekennzeichnet und durch einige weitere Kategorien ergänzt:

Stufe 1: Amtliche Warnungen (Gelb) . Hier können wetterbedingte Gefährdungen auftreten, die in einem gewöhnlichen Rahmen ablaufen. Wenn diese Warnstufe vorliegt und du dich im Freien aufhalten möchtest, solltest du die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Stufe 2: Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange/Ocker) . Auch in dieser Stufe ist das jeweilige Wetterereignis nicht ungewöhnlich . Es besteht jedoch mancherorts erhöhte Gefahr , weshalb Vorsicht geboten ist.

Stufe 3: Amtliche Unwetterwarnung (Rot). Ist diese Stufe erreicht, sind die zugrundeliegenden Unwetter sehr gefährlich und meist weit verbreitet . Nun sind Aufenthalte im Freien zu vermeiden und regelmäßiges Informieren über die Wetterentwicklung unverzichtbar.

Stufe 4: Amtliche Warnung vor extremen Unwetter (Dunkelrot). Bei der Höchststufe besteht Lebensgefahr. Große Flächen drohen zerstört zu werden. Hier sollte man unbedingt die Wettersituation verfolgen, auf ungewöhnliche Maßnahmen gefasst sein und sich an die Anweisungen der örtlichen Behörden halten.

Neben den vier Warnstufen gibt es eine Vorwarnstufe. Diese wird schraffiert gekennzeichnet und dann eingesetzt, wenn ein Unwetter vorhersehbar ist, jedoch noch nicht feststeht, wo, wann und wie stark es sich ausbreiten wird. Lila bzw. Violett signalisiert erhöhte Hitze- oder UV-Warnung. Zu erwarten sind eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, annähernde Windstille und intensive Sonneneinstrahlung. Grün bedeutet: Alles ist in Ordnung, es geht keine Gefahr vom Wetter aus. Jedes Wetterereignis kann in diese Abstufung eingeordnet werden.

Gewitter werden in die Warnstufen 1 bis 4 eingeteilt:

Stufe 1 (Gewitter): elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen

Stufe 2 (Starkes Gewitter) : in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel

Stufe 3 (Schwere Gewitter): mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

Stufe 4 (Extreme Gewitter): mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

Noch mehr Informationen zu den Warnungen bei bestimmten Wetterereignissen findest du in unserem separaten Artikel.

