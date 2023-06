Es bleibt schwül und heiß, doch das Wetter zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Eine Gewitterfront braust über Deutschland - ab Donnerstagnachmittag könnte es ernst werden.

Am Donnerstag bäumt sich die Hitze zunächst noch einmal auf. Eine Kaltfront aus Süden drückt laut dem "Wetterochs" heiße Luft zu uns - Temperaturen von bis zu 35 Grad sind bis zum Mittag möglich. Dann kommt aber der Umsturz, wie Stefan Ochs prognostiziert: "Anschließend beeinflusst uns dann am späteren Nachmittag und am Abend die Kaltfront. Erkennbar ist dies an einem Sprung der Windrichtung auf West. Dabei entstehen Gewitter mit einem enormen Unwetterpotential." Aktuelle Unwetterwarnungen findest du übrigens hier.

"Die hochauflösenden Wettermodelle zeigen wahllos verstreut lokale Unwetter mit Orkanböen, Hagel und großen Regenmengen", erklärt Ochs. Großteils handele es sich allerdings um "normale Sommergewitter". Es gebe auch ruhige Zonen, in denen außer ein paar starken Windböen aus West und einigen Spritzern Regen nichts passiert. Simpler Dauerregen sei in der Vergangenheit bei solchen Wetterlagen auch schon aufgetreten.

Tropenhitze findet ein Ende - deutliche Abkühlung am Freitag

Eine ordentliche Abkühlung erwartet uns dann am Freitag. "Stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen, maximal nur 18 bis 22 Grad", deutet der Wetterexperte aus Herzogenaurach an. Immerhin, der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist bei den Temperaturen etwas optimistischer. Tagsüber sollen die Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad demnach liegen. Auch soll es laut dem DWD nicht mehr ganz so kräftig krachen wie in den vergangenen Tagen, auch wenn Stefan Ochs zufolge ein "in Böen starker bis stürmischer Nordwestwind" zu erwarten ist.

Ruhiger wird es schließlich am Wochenende. "Am Samstag und Sonntag herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Es ist heiter bis wolkig und niederschlagsfrei", so der "Wetterochs". Und mit maximal 28 Grad ist auch keine tropische Hitze mehr zu erwarten.

Einen Trend für die kommende Woche wagt der Meteorologe ebenfalls. Im Laufe des Montags erreicht Franken eine schwache Kaltfront. Wenn die Sonne lange genug scheint, kann es bis 29 Grad warm werden, dann gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Die nachfolgenden Tage sollen wechselhaft werden: Mal scheint die Sonne, mal gibt es Regenschauer und Gewitter. Dabei ist es 26 bis 31 Grad warm.

Vorschaubild: © Federico Gambarini (dpa)