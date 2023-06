Schwere Gewitter sollen am Donnerstag (22. Juni 2023) noch über weite Teile Deutschlands ziehen, auch etliche Städte und Landkreise in Franken sind davon betroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher schon vorab amtliche Warnungen verschickt, da das Unwetter diesmal sogar die Stufe 3 erreichen soll. Allerdings scheint die offizielle Homepage des Wetterdienstes gerade mit Problemen zu kämpfen: Denn die Seite lädt deutlich länger als sonst und stürzt zeitweise sogar ganz ab. Wo kann man sich also sonst noch über die momentane Wetterlage informieren?

Eine lange Ladezeit, verschobene Textfelder oder die Error-Meldung "Seite nicht erreichbar" – damit werden Internetnutzer am Donnerstag immer wieder konfrontiert, wenn sie die Webseite des DWD aufrufen wollen. Der Wetterdienst hat offenbar schon selbst damit gerechnet, dass es am Tag des großen Unwetters zu solchen Glitches, also Fehlmeldungen, und Abstürzen kommen könnte. Daher wird auf der Seite darauf hingewiesen, dass Nutzer in Phasen der Überlastung neben dwd.de auch die Seite wettergefahren.de nutzen können. Zudem sind die Social-Media-Kanäle, wie der Twitter-Account sowie die Facebook-Seite, weiterhin erreichbar.

Gewitter in Deutschland: Wer hat außer dem DWD noch Infos zum Wetter?

Der aktuelle Stand der Wetterlage lässt sich natürlich alternativ in unserer Unwetterübersicht für Franken nachverfolgen. Daneben bieten Onlinedienste wie wetter.de, wetter.com und wetteronline.de auch eine tagesaktuelle Temperaturentwicklung und das aktuelle Gewitterrisiko. Wer zwischendurch fix auf dem Handy nachschauen will, kann auch beispielsweise die Apps "AccuWeather", "Apple Wetter", "WetterOnline" oder andere Angebote aus dem Store nutzen.

