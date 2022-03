Die USA verlegen Truppen nach Deutschland: Der Krieg in der Ukraine veranlasst die USA zur Truppenverlegung nach Deutschland. Zur Unterstützung der Nato hat US-Präsident Joe Biden diesen Schritt angeordnet. Den Livestream findest du oben oder hier.

Heute landen die ersten 200 Soldaten am Airport Nürnberg. Rund 6800 Streitkräfte sollen folgen. Allerdings nicht, so heißt es in US-Medienberichten, um in der Ukraine zu kämpfen.

US-Soldaten landen am Airport Nürnberg - Biden: "Nicht nach Europa, um im Konflikt aktiv zu werden"

"Sie gehen nicht nach Europa, um in dem Konflikt mit Russland in der Ukraine aktiv zu werden", sagte US-Präsident Joe Biden zum Manöver. Es geht wieder um eine dauerhafte Truppen-Stationierung in Deutschland.

Um 9.39 Uhr ist die Maschine in Nürnberg landen. Zur Begrüßung ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Airport. Wir senden live aus Nürnberg.

