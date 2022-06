Tierhilfe Franken aus Lauf an der Pegnitz sucht neues Zuhause für Hündin Maya

Nach einem traurigen Schicksalsschlag kümmert sich der Tierhilfe Franken e.V. aktuell um die 9-jährige Hündin Maya. Sie sei eine "absolut liebenswerte, bezaubernde Hündin und ein wahrer Menschenfreund", berichtet der Verein. "Leider veränderte sich ihr Schicksal über Nacht." Vor Kurzem fand Maya ihr Herrchen, "der im besten Alter war", leblos im Bad.

Tierhilfe Franken: Hündin braucht dringend neues Zuhause oder Pflegeplatz

"Die Zeit drängt!", schreibt der Tierhilfe Franken e.V. über "Maya". Die Hündin ist 9 Jahre alt, kastriert und Maremmano-Mix. "Sie hat nun niemanden mehr." Nachdem sie ihr totes Herrchen im Bad aufgefunden hat, benötige sie nun "dringend und möglichst zeitnah ein passendes Zuhause, aber auch ein Pflegeplatz würde jetzt schon weiterhelfen."

Ein Pflegeplatz bedeute, dass die Hündin bis zur endgültigen Vermittlung, also einige Wochen, auf der Pflegestelle bleibt und dafür währenddessen alle Kosten für Futter oder Ähnliches vom Verein übernommen werden. Die Tierhilfe Franken schwärmt von Maya: "Mit ihrem ausgeglichenen Wesen verzaubert die wunderschöne Hunde-Lady ihr Umfeld, verschenkt gerne ihre Liebe und schmust für ihr Leben gern." Für ihre 9 Jahre sei sie gut in Form, genieße ihre Spaziergänge und sei "super wach im Kopf".

"Lady Maya" sei an allem sehr interessiert, aufmerksam und sehr mutig. Ein Einzelplatz bei liebevollen Menschen mit Haus oder Wohnung und Garten wäre für sie ideal, erklärt der Verein. "Wir platzen derzeit aus allen Nähten durch die vielen Corona-Rückläufe", weshalb ein Körbchen für "Maya" umso dringender sei. Interessierte können sich online oder per Telefon 09244 – 9823166 an die Tierhilfe Franken wenden.