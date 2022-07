Tiergarten Nürnberg setzt Ziesel aus - gefährdete Tierart ausgewildert

setzt aus - Nagetiere im Zoo aufgewachsen: Art als "stark gefährdet" eingestuft

im Zoo aufgewachsen: Art als eingestuft Insgesamt 32 Ziesel bei Aktion in Tschechien ausgewildert

Der Tiergarten Nürnberg war vergangene Woche an einer Aktion beteiligt, bei der insgesamt 32 Ziesel, eine gefährdete Nagetierart, ausgewildert wurden. Am Freitag (15. Juli 2022) hat der Tiergarten der Stadt sechs der Tiere in Tschechien ausgesetzt, die andere Tiere stammen aus Kronberg und Schweden. Die Auswilderungsaktion fand bereits das vierte Jahr in Folge statt.

Tiergarten Nürnberg wildert Ziesel in Tschechien aus - süße Nagetiere "stark gefährdet"

Ziesel waren ursprünglich in weiten Teilen Europas verbreitet - auch in Deutschland, wie die Stadt erklärt. Inzwischen kommen Ziesel nur noch in kleinen Gebieten Mittel- und Osteuropas vor. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art als "stark gefährdet" ein. Die sechs Ziesel aus Nürnberg - vier Weibchen und zwei Männchen - seien in diesem Jahr im Tiergarten geboren und aufgewachsen.

"Wenige Tage vor der Auswilderung wurden sie eingefangen und kamen in ein Zwischenquartier im Tiergarten", heißt es. "Am Freitag ging es dann in einer Transportbox weiter nach Tschechien." Ausgesetzt wurden die Nagetiere im Böhmischen Mittelgebirge am Fuße des Berges Milá. Seit mehr als 60 Jahren besteht dort ein Naturreservat. An dieser Stelle seien von Projektpartnern bereits 2019 Ziesel ausgewildert worden.

"Vor Ort wurden die Ziesel in Auswilderungsboxen gesetzt, in denen sie Unterschlupfmöglichkeiten und Futter fanden." Aus diesen Gitterboxen können sich die Tiere dann in den darauffolgenden Tagen herausgraben. Das habe den Vorteil, dass die Ziesel zunächst in einem sicheren Bau sitzen, was sie davon abhalte, direkt nach der Auswilderung unvorsichtig davonzurennen und "möglicherweise gleich gefressen zu werden."

Tiergarten schon oft an Auswilderung beteiligt - das macht die Nagetiere aus

Seit 2014 habe der Tiergarten Nürnberg insgesamt 116 Ziesel ausgewildert. "Projekte wie diese müssen langfristig angelegt werden - besonders bei Arten wie den Zieseln, die in der Nahrungskette weiter unten stehen und die von Natur aus regelmäßig gefressen werden. Auswilderungen haben auch das Ziel, genau diese natürlich Prozesse wiederherzustellen", sagt Jörg Beckmann, der biologische Leiter und stellvertretende Direktor des Tiergartens Nürnberg.

Ziesel sind kleine, etwa 200 bis 400 Gramm schwere Nagetiere, die sonnige und niedrig bewachsene Lebensräume wie Trockenrasen bevorzugen. Dazu gehören auch menschengemachte Lebensräume wie Flugfelder oder Golfplätze. Das Ziel der Auswilderungsaktion sei es, die Kolonien der Region in Tschechien zu verstärken und wieder zu vernetzen. "Dabei soll auch ein genetischer Austausch stattfinden", erklärt die Stadt.

Unter Umständen sei so zukünftig auch eine Einwanderung von Zieseln nach Deutschland möglich. Bis in die 1980er Jahre sei die Tierart noch im Erzgebirge zu finden gewesen. Im Tiergarten sind die Europäischen Ziesel unter anderem im Mediterraneum zu sehen. Daneben gebe es noch eine zweite Kolonie, die im östlichen Teil des Tiergartens bei der oberen Nashornanlage lebe.