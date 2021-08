Schwabach: Polizei fahndet nach Cabrio-Fahrer mit schwarzem Hund - Mann tickt völlig aus und droht mit Mord. Am 27.08.2021, gegen 13.20 Uhr, wurde in der Rother Straße, in Schwabach, auf Höhe Hembacher Weg, ein Mopedfahrer von einem aggressiven Cabriolet-Fahrer körperlich angegangen.

Der Cabriolet-Fahrer, in dessen Cabriolet laut Polizeiinspektion Schwabach auch ein großer, schwarzer Hund saß, schlug dem Moped- Fahrer mehrfach auf den Helm, spuckte ihm ins Gesicht, beleidigte ihn lautstark und drohte dem Moped-Fahrer zu guter Letzt noch damit, ihn umzubringen.

Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Täter, bzw. dessen Fahrzeug geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich, mit der Polizeiinspektion Schwabach in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 09122/927-0.

