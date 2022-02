Am Faschingsdienstag, 1. März, bietet die Stadtbibliothek Schwabach ab 11 Uhr in der fröhlich geschmückten Kinderbibliothek im 2. Stock eine Aktion für Kinder ab 5 Jahren an.

Wie die Stadt Schwabach mitteilt, wird das Bilderbuch "Karneval im Zoo" von Sophie Schoenwald gemeinsam gelesen: "Ignaz Igel und Zoodirektor Alfons Ungestüm trauen ihren Augen nicht. Im Zoo wimmelt es von lauter merkwürdigen Wesen: Heute feiern die Tiere nämlich Karneval! Affen, Nilpferde, Zebras - alle haben sich verkleidet. Aber wer ist nun wer? Bald schon öffnet der Zoo seine Tore, bis dahin muss das Geheimnis gelöst sein! Das lustige Ratespiel kann beginnen."

Nach der Lesung würden Tiermasken gebastelt und die Kinder könnten gerne verkleidet kommen. "Vielleicht als Erdlöwe, Flederkäfer oder Schlangenfüßler oder ein anderes (Zoo-)Tier, das der Fantasie entsprungen ist?" Alle, die möchten, könnten ein "tierisches" Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen.

Die Aktion finde unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln statt. Die Veranstaltung dauere 90 bis 120 Minuten. Die Anmeldung sollte laut Stadt bis spätestens Mittwoch, 23. Februar per E-Mail erfolgen: kijubibliothek@schwabach.de. Bitte den vollständigen Namen und eine Kontakt-Telefonnummer, vorzugsweise eine Mobilnummer, nennen.