Schwabach vor 32 Minuten

Schule

Ganztagsbetreuung ab 2026 - Stadt befragt Eltern

Um ab dem Schuljahr 2026/27 eine "quantitativ und qualitativ ausgebaute Ganztagsbetreuung in der Grundschule gewährleisten zu können", hat die Stadt Schwabach einen Brief an die Eltern verfasst. Dieser enthält ein Infoblatt und einen Fragebogen.