Das Freibad in Röthenbach an der Pegnitz muss am Freitag (27. Mai 2022) kurzfristig schließen. "Wir machen das schweren Herzens", berichtet die Bäderbeauftragte Marina Petschack. Laut ihr sei das Schwimmbad krankheitsbedingt in Personalnot. "Wir möchten den Badebetrieb nur mit gutem Gewissen aufnehmen", erklärt sie weiter.

Zur Personalsituation gebe sie dennoch Entwarnung. "Ich möchte keine Panik machen, wir sind krankheitsbedingt einfach zu wenige, da wäre die Verantwortung für die Einzelnen zu groß, um das Freibad guten Gewissens zu öffnen", berichtet Petschack weiter.

Schwimmbad in Röthenbach muss kurzfristig schließen: Wiedereröffnung schon nächste Woche

Wie die Stadt Röthenbach bei Facebook berichtet, öffnet das Freibad schon wieder in der kommenden Woche am Donnerstag (02. Juni 2022). Laut Stadt Röthenbach können Gäste das Schwimmbad noch am Mittwoch (25. Mai 2022) sowie am Donnerstag (26. Mai 2022) besuchen. Ab Freitag (27. Mai 2022) ist es dann kurzzeitig geschlossen.