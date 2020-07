Schüttel-Limo aus Nürnberger Land gewinnt Preis: Die Schüttel-Limo der Getränkemarke Kloster Kitchen aus Reichenschwand hat bei den German Brand Awards Gold gewonnen. Außerdem gewann sie die Kategorie "Product Brand of the Year".

Bereits zum fünften Mal wurde der German Brand Award in diesem Jahr vergeben. Initiator ist der "Rat für Formgebung", gegründet auf Initiative des Deutschen Bundestages.

Firma aus Nürnberger Land räumt ab

In diesem Jahr zählt unter anderem die Getränkemarke Kloster Kitchen der Firma Curameo aus Reichenschwand (Landkreis Nürnberger Land) zu den Gewinnern. Einen German Brand Award in Gold gab es für die Schüttel-Limo in der Kategorie "Excellent Brands - Fast Moving Consumer Goods". In der Kategorie "Product Brand of the Year" wurde die Limo mit "Winner" ausgezeichnet.

"Eine überzeugende, in sich stimmige Markenarbeit, die von der guten Marken-Story über das Packaging bis hin zur Mulitchannel-Vertriebsstrategie konsequent zu Ende gedacht wurde", erklärte die Jury ihre Entscheidung. Erhältlich sind die Limonaden an über 2200 Verkaufspunkten in ganz Deutschland. In Nürnberg gibt es die Limonade beispielsweise im Karstadt-Lebensmittelladen oder bei Rewe. Über den Store-Finder auf der Website kann man nachschauen, wo die Getränke vertrieben werden. Zusätzlich gibt es auch einen Online-Shop.

Währenddessen steht in Nürnberg noch immer eine Karstadt-Filiale vor dem Aus. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger beteiligt sich an den Protesten und signalisiert Unterstützung.