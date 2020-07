Karstadt-Proteste in Nürnberg: Wirtschaftsminister Aiwanger kommt zur Unterstützung

Hubert Aiwanger kommt nach Nürnberg: Bayerns Wirtschaftsminister will am Donnerstag (9. Juli 2020) in der Frankenmetropole die Karstadt-Mitarbeiter unterstützen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk.

Die Beschäftigten der Karstadt-Filiale in Langwasser starten am Donnerstag die Aktion "Herz des Frankencenters", um für den Erhalt des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standorts zu demonstrieren. Zur Unterstützung wird auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern vor Ort sein. Laut BR will er damit seine Solidarität mit den Mitarbeitern zeigen.

"Den Standort schließen zu wollen, ist eine herzlose und verantwortungslose Maßnahme. Wir wollen zeigen, dass es um mehr als nur Zahlen geht. Wir sind Menschen. Wir haben Familien. Es geht um unser Schicksal!", erklärt Katharina Lorenz, die Betriebsratsvorsitzende des Karstadt-Langwasser gegenüber ver.di.

Auch Jaana Hampel, die Gewerkschaftssekretärin von ver.di Mittelfranken, äußert sich: „Dieser Standort ist mehr als nur ein Geschäft." Die Filalie sichere die Grundversorgung in Langwasser. "Wo sonst können ältere Mitbürger*innen noch einen neuen Topf, Handtücher oder einen Mixer kaufen, ohne eine anstrengende und lange Anreise zu haben? Noch dazu mit qualifiziertem und erfahrenem Personal, das einen berät?" Ein solches Geschäft sichere die örtliche Nahversorgung, so die Gewerkschafterin weiter. "Es ist unverantwortlich für die ganze Region, dieses Geschäft zu schließen. Es geht um das Herz Langwassers.“

Karstadt an der Lorenzkirche gerettet: Mitarbeiter eilen zur Unterstützung

Zuvor war auch der Karstadt an der Lorenzkirche von einer Schließung bedroht. Dies konnte aber inzwischen abgewendet werden. Die Mitarbeiter wollen ihre Kollegen aus Langwasser nun unterstützen und nehmen auch an der Demonstration teil. "Wir haben es geschafft, unser Haus in der Innenstadt zu erhalten. Ein echter Erfolg ist aber erst geschafft, wenn wir beide Häuser erhalten können", erklärt Thomas Vieweg, Betriebsratsvorsitzender des Karstadt-Lorenzkirche.

Insgesamt gibt es 79 Beschäftigte bei Karstadt-Langwasser. Unterstützung unterhalten sie vor allem von der Gewerkschaft ver.di. Treffen wollen sich die Demonstranten am Donnerstag, 9. Juli, um 16 Uhr am Frankencenter - Eingang Backbude, gegenüber dem Parkhaus.