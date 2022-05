9-Euro-Ticket in Nürnberg: Verkauf hat am Freitag (20. Mai 2022) begonnen

Im Großraum Nürnberg ist das 9-Euro-Ticket für den ÖPVN seit Freitag (20. Mai 2022) erhältlich. Als Bestandteil eines Energie-Entlastungspakets der Bundesregierung soll es Reisenden ermöglichen, den Nahverkehr vorübergehend stark vergünstigt zu nutzen. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) sieht das Ticket als "eine einmalige Chance, zusätzlich viele Menschen für den ÖPNV begeistern, die bis jetzt noch nicht regelmäßig fahren", hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch (4. Mai 2022). Das bisherige Interesse an dem Ticket ist zufriedenstellend, so die Bilanz der Pressesprecherin Melinda Burmeister.

9-Euro-Ticket in Nürnberg online erhältlich - hier bekommst du es

Am ersten Verkaufstag musste die VAG - das für den Bus- und Bahnverkehr zuständige Nürnberger Verkehrsunternehmen - die Öffentlichkeit über kurzfristige Serverprobleme informieren. "Es gab aber keinerlei größere Probleme beim Verkauf der Tickets. Das Laden hat teilweise etwas gedauert, aber unsere Systeme haben es sehr gut verkraftet", so Burmeister. Zwar lägen die Verkäufe in Berlin und Hamburg in einem deutlich höheren Bereich, "doch für den VGN ist 23.000 eine gute Zahl."

Das Ticket ist vorerst ausschließlich über die VGN-App, die Nürnbergmobil-App, den DB-Navigator und den Onlineshop erhältlich. Den Vorort-Verkauf organisiere jedes der 130 VGN-Verkehrsunternehmen für sich. "Bei vielen wird es in Automaten sowie Kunden- und Reisezentren Anfang Juni kommen, bei manchen wird es wohl auch das Fahrpersonal verkaufen", erklärt die Pressesprecherin.

"Es ist abzusehen, dass es zu bestimmten Stoßzeiten eng werden kann, zum Beispiel auch in touristisch sehr nachgefragten Regionen. Auch da laufen die genauen Vorbereitungen bei den Verkehrsunternehmen unterschiedlich", führt Burmeister aus. So könnten die größeren unter ihnen von ihren Kapazitäten Gebrauch machen, kleinere fuhren eventuell schon mit vollem Angebot.

Ab wann sich das 9-Euro-Ticket lohnt und was für bisherige Tickets gilt

Der VGN aktualisiert regelmäßig die Übersicht mit allen wichtigen Fragen auf einer eigenen Webseite. Wie es am 4. Mai hieß, gelten alle 9-Euro-Tickets und VGN-Fahrkarten mit Gültigkeit länger als einen Monat vom 1. Juni bis 31. August deutschlandweit im Nahverkehr. Dabei sind Züge des Fernverkehrs wie IC, ICE, EC ausgeschlossen. Bei Bedarfsverkehren, wie Anrufsammeltaxi oder Rufbus, kann ein Aufpreis anfallen. Zeitlich beschränkte 9-Uhr-Abos gelten während des Aktionszeitraums rund um die Uhr ohne Ausschlusszeit, informiert der VGN. Die Mitnahmeregelung bei Plus-Abos bleibt wie gewohnt bestehen, gilt also nur im bisherigen Gültigkeitsraum, jedoch nicht bundesweit.

Ab einer Einzelfahrt ab Preisstufe 7 ist der Preis des 9-Euro-Tickets günstiger als ein Einzelticket, versichert der VGN. Bei einer Hin- und Rückfahrt sei das Ticket ab Preisstufe 4 von Vorteil. In Preisstufe A lohne es sich ab der dritten Fahrt innerhalb eines Monats. "Unsere Kundinnen und Kunden, die bereits ein Ticket haben, profitieren automatisch mit. Wir berücksichtigen alle bei der Aktion, die jetzt schon eine VGN-Fahrkarte besitzen, die länger als einen Monat gilt. Sie können mit ihrem bisherigen Ticket von allen Vorteilen des 9-Euro-Tickets profitieren und brauchen keinen zusätzlichen Fahrschein", erklärte Anja Steidl, VGN-Geschäftsführerin.

Damit seien alle Besitzerinnen und Besitzer von VGN-Abonnements gemeint, aber auch Studierende mit Semesterticket sowie Schülerinnen, Schüler und Azubis mit einem selbst bezahlten 365-Euro-Ticket VGN. Die genannten Kundinnen und Kunden zahlten im Aktionszeitraum ebenfalls nur 9 Euro pro Monat für ihr bisheriges Ticket oder Abonnement.

Reduzierungen und Rückerstattungen: Welche Bedingungen gelten

Für VGN-Abonnentinnen und -Abonnenten gelte: Je nachdem, bei welchem Unternehmen das Ticket gekauft wurde, werde der Preis für die Monate Juni bis August von vornherein reduziert oder bis auf 9 Euro zurückerstattet. Wer am Fahrkartenautomaten das 365-Euro-Ticket VGN oder die Semesterticket-Zusatzkarte gekauft hat, wendet sich nach Möglichkeit an den jeweiligen Kundenvertragspartner beziehungsweise an das verkaufende Verkehrsunternehmen, um den anteiligen Betrag erstattet zu bekommen.

Wer lieber direkt ins VGN-Abo einsteigen möchte, bezahle für die Monate Juni bis August automatisch nur 9 Euro. Das Abo sei jederzeit zum Monatsende kündbar, versichert der VGN.