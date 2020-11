Traditionsgeschäft Schreibwaren Frieda Brunner in Großgründlach (Nürnberg) schließt: Zum Ende des Jahres wird Frieda Brunner ihren Schreibwarenladen zumachen. In dem Stadtteil ist der Tante-Emma-Laden eine Institution.

Für Inhaberin Frieda Brunner sei es jetzt aber an der Zeit. "Ich bin jetzt 69, mein Mann ist vor drei Jahren verstorben. Es ist jetzt genug", erklärt die Ladenchefin im Gespräch mit inFranken.de.

Großgründlach: Abschied nach 40 Jahren - kein Nachfolger

1980 eröffnete Brunner den Laden in Großgründlach. Zunächst war es ein Laden für Geschenkartikel, später kamen auch Schreibwaren dazu. Mittlerweile reicht das Sortiment auch über Grußkarten, Kinderspielsachen bis zu Süßigkeiten an der Ladentheke. Einen Nachfolger für den Laden gibt es nicht. "So einen Laden kann man nicht weitergeben. Da rentiert sich die Miete nicht", so Brunner.

Frau Brunner und ihre Mitarbeiterinnen sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Renate Röttenbacher arbeitet seit 36 Jahren in dem Laden, ihre Schwester war Brunners erste Auszubildende. Auch ihre andere Mitarbeiterin, die bereits in Rente ist, war 27 Jahre lang dabei. Das mache den Abschied umso schwerer.

Vor allem die Kunden seien traurig. "Es sind schon viele Tränen geflossen", erzählt Brunner. Vor allem in der Corona-Zeit waren sie oft Seelsorger für langjährige Kunden. "Wir bekommen viele Abschiedskarten und Geschenke." Kinder aus dem Ort basteln Kleinigkeiten für die Frauen. "Teilweise sind es schon die Enkel oder Urenkel meiner ersten Kunden", gibt Brunner lachend zu. Sie hat mit ihrem Laden eine ganze Ära in Großgründlach begleitet. Bis Ende des Jahres ist der Schreibwarenladen der Großgründlacher Hauptstraße noch für Kunden geöffnet.