Nürnberg: Stadt prämiert die drei schönsten Buden auf dem Christkindlesmarkt

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, habe der Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas am heutigen Dienstag, 13. Dezember 2022, die drei schönsten Buden auf dem Christkindlesmarkt mit dem Zwetschgermoh in Gold, Silber und Bronze prämiert. Die höchste Auszeichnung ging an den Weihnachtsstern-Stand von Arndt Tennie aus Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen. Auf Platz zwei kam die Bude des Wachsenden Kalenders von Manuela Baron aus Nürnberg. Den bronzenen Zwetschgermoh erhielt Sandra Hartnagel aus Nürnberg für ihren Stand mit Winzerglühwein.

Der goldene Zwetschgermoh in Gold ging heuer an Arndt und Nicola Tennie aus Bad Bocklet. Am Standplatz Nummer 110 bieten sie dekorative Weihnachtssterne aus Papier an. Familie Tennie ist mit ihrem Angebot seit 2018 am Christkindlesmarkt vertreten. Was eigentlich als Hobby von Nicola Tennie begann, entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte: Jeder einzelne Stern ist ein Unikat.

Die Jury urteilte: „Schon beim Betrachten dieses Stands kommt Weihnachtsstimmung auf. Das Gesamtbild wird bestimmt von den unverwechselbaren Produkten und der gelungenen Präsentation der glitzernden goldenen und silbernen Sterne vor schwarzem Hintergrund. Das ist Kunsthandwerk mit ganz viel Liebe zum Detail. Nach einer alten Tradition schneidet Nicola Tennie mit ihren sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Handarbeit und mit hohem Aufwand einen Weihnachtsstern aus einem einfachen Stück kariertem Papier aus, vernäht ihn mit Nadel und Faden und färbt ihn anschließend ein. Die Sterne sind als Dekorationsartikel wie auch als hochwertiger Christbaumschmuck perfekt geeignet. Die Faltkunst von Nicola Tennie ist so filigran und perfekt, dass sie bereits auf eine Messe nach Japan eingeladen wurde, wo Origami einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. Auch die ebenso an der Bude erhältlichen Geschenkeboxen werden per Hand gefertigt. Insgesamt überzeugt der Stand durch seinen vorbildhaften Gesamteindruck.“

Den Zwetschgermoh in Silber sprach das Auswahlgremium Manuela Baron von der primoza GmbH aus Nürnberg zu. Den Zwetschgermoh in Bronze erhielt der Stand Nummer 7 von Sandra Hartnagel aus Nürnberg, die hochwertigen Winzerglühwein anbietet.

Seit 1981 prämiert die Stadt Nürnberg die schönsten Buden alljährlich mit dem Zwetschgermoh in Gold, Silber und Bronze. Auch heuer hat die Jury nach eingehender Begutachtung die drei attraktivsten Stände der insgesamt 165 Verkaufseinrichtungen am Christkindlesmarkt ausgewählt. Dem Gremium gehören traditionell die Leiterinnen und Leiter der Nürnberger Märkte, der Congress- und Tourismus-Zentrale, des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing und des Spielzeugmuseums sowie ein Vertreter des Hochbauamts an.