Nach drei Jahren Pause: Spielwarenmesse in Nürnberg findet wieder statt

Gäste aus der ganzen Welt sind vor Ort

sind vor Ort "Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung": Neue Messehalle wird für Normalbesucher geöffnet

Die Spielwarenmesse findet von Mittwoch (1. Februar 2023) bis Sonntag (5. Februar 2023) wieder in Nürnberg, der "Hauptstadt der Spielzeugwelt", statt. Die Weltleitmesse für die Spielwarenbranche sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Wachstumsmotor für die Stadt sowie die Region und strahle weit darüber hinaus, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Spielwarenmesse 2023 in Nürnberg: Auf diese Neuheit darf sich gefreut werden

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas: "Endlich wieder Spielwarenmesse, das heißt internationales Flair in der Stadt! Nürnberg begrüßt seine Gäste aus der ganzen Welt! Mit ihrem hohen Anteil internationaler Gäste ist die Spielwarenmesse nicht nur ein wichtiger Imagefaktor, sondern sorgt auch für Umsatz in Hotellerie, Gastronomie und Dienstleistung. 2023 geht außerdem ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, denn es öffnet sich erstmals für interessierte Endkunden am Messewochenende die Halle 7A Modelleisenbahn & Modellbau. Welcome to the Toy City!"

Die Trends der Messe seien Spielzeuge, die die reale und digitale Welt verbinden. Aber auch nachhaltige Spielwaren und Lizenz-Themen, also Spielzeuge zu beliebten Figuren aus Fernsehen, Comics oder Videospielen seien groß auf der Messe vertreten. Rund 2100 Aussteller aus knapp 70 Ländern präsentieren auf der Veranstaltung ihre Neuheiten. Am zweiten Messetag gebe es zum ersten Mal die sogenannte "RedNight": dort laden rund 140 Aussteller in fast allen Messehallen zu kostenlosen Partys auf ihren Ständen ein.

Die Spielzeugherstellung in Stadt und Metropolregion Nürnberg blicke auf eine lange Tradition zurück und trage auch heute noch ihren Teil zur Branchenstruktur des Großraums bei. Die deutsche Spielwarenherstellung konzentriere sich stark auf die Metropolregion Nürnberg. Von den rund 10.000 in der Spielzeugherstellung Beschäftigten in Deutschland seien 3900 - also fast 40 Prozent - in der Metropolregion tätig. Bayernweit finde über 90 Prozent der Spielwarenproduktion in der Metropolregion Nürnberg statt.

