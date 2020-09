Siemens-Management plant Stellenabbau in Nürnberg - Betriebsrat kämpft um Hunderte von Arbeitsplätzen: Der Technologie-Weltkonzern Siemens stellt mehrere seiner Standorte auf den Prüfstand. Als Folge einer Umstrukturierung könnten am Standort Nürnberg über kurz oder lang bis zu 373 Arbeitsplätze wegfallen.

Die Bahnsparte von Siemens mit Sitz in Erlangen hat indes einen Großauftrag der Deutschen Bahn (DB) an Land gezogen.

Nürnberger Siemens-Werk: Fertigungsbereiche sollen nach China und Tschechien abwandern

Von den drohenden Stellenstreichungen betroffen sind Mitarbeiter der Siemens-Sparten "Large Drives Applications", "Digital Industries" und "Commercial Vehicles" am Nürnberger Standort. "Siemens Large Drives Applications" entwickelt und produziert leistungsstarke elektrische Antriebssysteme für den Mittel- und Hochspannungsbereich: Elektromotoren, Umrichter und Generatoren. "Siemens Digital Industries" treibt die industrielle Automatisierung und die Digitalisierung voran. Die Organisationseinheit "Commercial Vehicles" entwickelt und produziert elektrische Antriebssysteme für Busse und Lkw.

Für die drei Unternehmensbereiche sind allein im Nürnberger Werk Hunderte Arbeitnehmer tätig. Weil Teile der Fertigung ins Ausland ausgelagert werden sollen, zittern insgesamt 373 Mitarbeiter nun um ihre Jobs. "Es ist der Plan, dass Komponenten oder eine Produktlinie verlagert werden", sagt Siemens-Sprecher Bernhard Lott inFranken.de. Einzelne Fertigungsbereiche sollen demnach nach China und Tschechien abwandern. Im Klartext: Hunderte von Arbeitsplätzen in Nürnberg fallen aller Voraussicht nach weg.

"Die Maßnahmen, die das Management für nötig erachtet, wurden bereits dem Gesamtbetriebsrat vorgestellt", erklärt Bernhard Lott, Siemens-Pressesprecher für Bayern, gegenüber inFranken.de. Die Nürnberger Mitarbeiter wurden am 8. September über die Pläne des Vorstands informiert. "Viele Kollegen haben die Nachricht mit ungläubigem Entsetzen aufgefasst", schildert Gerald Eberwein, Vorsitzender des Betriebsrat am Siemens-Standort in der Vogelweiherstraße. "Das kam für die Masse aus heiterem Himmel."

Betriebsrat sieht Versagen beim Management: "Das ist schon bemerkenswert"

Auch der Arbeitnehmer-Vertreter selbst kann die Beschlüsse von oben nicht nachvollziehen. Er sieht das Versagen aufseiten des Managements. "Tesla baut eine komplexe Fabrik in Deutschland." Im Vergleich dazu scheitere Siemens schon an einer Technik für elektrische Antriebe. Und das, obwohl der Konzern den Anspruch habe, mit seinen Produkten die Transformation selbst zu gestalten. "Und dann verabschiedet man sich von eben diesen Produkten", so Eberwein. "Das ist schon bemerkenswert."

Siemens hingegen sieht andere Standorte in Sachen Fertigung im Vorteil. "Asien ist uns da einen ganzen Schritt voraus. Da entwickelt sich ein Riesenmarkt", erklärt Pressesprecher Lott. "In China wird die lokale Wertschöpfung großgeschrieben. Deshalb müssen wir dahin, wo der Markt ist." Für 60 "Commercial Vehicles"-Mitarbeiter in Nürnberg bedeutet das, dass ihr Arbeitsvertrag spätestens zum Geschäftsjahresende am 30. September 2023 ausläuft. Die Fertigung wandert komplett nach China ab. Das Kompetenzzentrum, in dem die E-Motoren entwickelt werden, soll aber bestehen bleiben.

Von den insgesamt 473 Stellenstreichungen sind vor allem Beschäftigte aus den Büros und Werkstätten, der Fertigung oder der Logistik betroffen. In Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern werde nun versucht, einen Konsens zu finden. "Feststeht im Moment noch nichts", betont Lott. Der Betriebsrat signalisiert unterdessen Kampfbereitschaft. "Meine Losung ist: Stellenabbau - das kann nicht sein", sagt Eberwein. Ihn stört insbesondere, dass Siemens einerseits massive Investitionen für die Zukunft tätige, anderseits dann jedoch Bereiche auslagere.

Siemens-Standort Nürnberg soll "digitale Vorzeigefabrik" werden

Der Siemens-Sprecher versichert in diesem Zusammenhang, dass auch der Standort Nürnberg gestärkt werde. "Unsere Ausrichtung auf die Zukunft hat bereits begonnen und soll weiter vorangetrieben werden", sagt Lott. Demnach laufe bereits eine Digitalisierungs-Offensive in Franken. "Das macht unsere Zukunft in Europa möglich." Nach Erlangen und Amberg solle auch der Siemens-Standort Nürnberg zur "digitalen Vorzeigefabrik" werden. Dafür seien bereits 1,8 Millionen Euro für entsprechende Mitarbeiterschulungen in das Werk in der Vogelweiherstraße investiert worden - im Rahmen eines sogenannten Zukunftsfonds.

Auch der Betriebsrat-Vorsitzende glaubt an die Zukunft des Siemens-Standorts Nürnberg. Aus diesem Grund dürften aber keine Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden - "weder nach China noch nach Tschechien". In Büro und Werkstätten sei man gleichermaßen bereit, die Digitalisierung und Zukunftsgestaltung anzugehen. "Aber das geht nur, wenn man vernünftige Produkte und keine Angst hat", zeigt sich Eberwein überzeugt. "Aber jetzt ist erst einmal die Angst da am Standort."

Zukunft noch offen: Verhandlungen beginnen Ende September

Das erste Verhandlungsgespräch zwischen der Konzernleitung und den Arbeitnehmervertretern zur geplanten Umstrukturierung des Nürnberger Siemens-Standorts in der Vogelweiherstraße ist für Ende September angesetzt.

Auch der fränkische Autozulieferer Schaeffler kündigte vor Kurzem an, bis 2020 mehr als 4000 weitere Arbeitsplätze zu streichen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht einen massiven Stellenabbau auf Bayerns Automobilbranche zukommen.