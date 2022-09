Nürnberg vor 23 Minuten

Kult-Event feiert Comeback

Nürnberger Seifenkistenrennen begeistert zahlreiche Zuschauer - die besten Bilder vom Spektakel

Am Sonntag fand das 12. Nürnberger Seifenkistenrennen statt. Teilnehmer in Fahrzeugen aller Art brachten den Asphalt am Nürnberger Schmausenbuck zum Glühen und raubten manchem Zuschaue den Atem.