Bamberger Paar erfährt Hilfe auf A9 von Rumänin und ihrem Sohn

: Birgit Urban will sich nachträglich bedanken "Jeder ist sich selbst der Nächste": Hilfsbereitschaft für Bambergerin außergewöhnlich

Birgit Urban und ihr Mann fuhren am Mittwoch (21. September 2022) mit ihrem Auto auf der A9 nach Bamberg, als ein Wagen plötzlich in gleicher Geschwindigkeit neben ihnen fuhr. Eine Mutter und ihr Sohn machten das Paar nicht nur auf den gelösten Auspuff aufmerksam, sondern leistete auch nachträglich Hilfe, die Birgit Urban gar nicht selbstverständlich findet. Auf Facebook machte sie sich nachträglich auf die Suche nach den beiden.

Bamberger Paar berührt von Hilfsbereitschaft - "kenne es nicht, dass es so normal ist"

"Wir kamen aus dem Sardinienurlaub. Dort ist uns jemand hintendrauf gefahren", erklärt Urban im Gespräch mit inFranken.de. Am Gardasee sei "noch alles fest" gewesen, doch auf der A9 sei plötzlich ein Auto für längere Zeit auf gleicher Höhe neben den beiden gefahren. "Die Dame in dem Wagen hat nach hinten auf unser Auto gezeigt. Wir dachten uns, dass das nur der Auspuff sein kann." Durch die laufende Musik habe das Paar selbst nichts mitbekommen.

Mutter und Sohn seien weitere sechs bis sieben Kilometer bis zur Raststätte Nürnberg-Feucht langsam vor dem Paar hergefahren. "Sie sind mit uns von der Autobahn gefahren, haben mit uns geparkt und er merkte gleich an, dass der Auspuff schleift", erinnert sie sich und schätzt den Mann auf Anfang 20.

"Er hat sich unter unser Auto geschmissen und nur die Füße haben noch herausgeschaut." Mit der Schleppleine des Hundes der Urbans habe er den Auspuff angebunden "und die Leine sogar mit einem Feuerzeug verschweißt. Enorm lieb". Währenddessen hätten die Urbans ihre Dankbarkeit mit Worten ausgedrückt. "Er sagte: 'Es ist vollkommen normal, dass wir helfen'. Ich kenne es nicht, dass es so normal ist. Die meisten schauen weg nach dem Motto 'interessiert mich nicht'", gibt Urban zu bedenken. Der Hinweis auf den Auspuff hätte aus ihrer Sicht auch schon ausgereicht.

Birgit Urban kann Mutter des Helfers auf Facebook aufspüren

Der junge Mann sei mit seiner Mutter im Münchner BMW-Museum und auf dem Rückweg nach Bamberg gewesen. Er lebe seit 20 Jahren in Bamberg und sei bei der Bundeswehr, wie er berichtet habe. Die selbstverständliche Hilfsbereitschaft habe das Paar nach der Begegnung nicht losgelassen.

"Ich bekam währenddessen auch noch einen beruflichen Anruf, der mich ablenkte. Wir haben uns zwar bedankt, aber waren beide in dem Moment total durcheinander. Es ging alles so schnell und im Auto fiel uns auf, dass wir noch nicht mal seine Adresse besaßen. Er hatte sich auch seine Kleidung schmutzig gemacht", so die Bambergerin.

In der Hoffnung, den Mann zu finden, habe sie die Geschichte am nächsten Tag in einer lokalen Facebookgruppe erzählt. Tatsächlich habe eine Frau das Profil der Mutter unter dem Post geteilt. "Ich erkannte sie auf dem Bild und schrieb ihr eine Nachricht. "Jetzt hoffe ich, dass sie sie liest." Mit einem Wein, Sekt, einem Essen oder anderem, was dem jungen Mann gefällt, wolle Birgit Urban sich gebührend erkenntlich zeigen. "Gerade, weil es auch ein junger Mensch ist, denn es wird ja immer mehr, dass jeder sich selbst der Nächste ist."