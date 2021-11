Nürnberg: Schlechtes Abschneiden bei ÖPNV-Preisvergleic h

h ADAC-Studie hat Ticketkosten in den deutschen Großstädten analysiert

analysiert Gewaltige Preisunterschiede bei Bus, Straßenbahn und S-Bahn festgestellt

festgestellt Einzelfahrkarten: Nürnberg auf dem vorletzten Platz

Eine aktuelle ADAC-Studie zeigt krasse Ergebnisse: Die Ticketpreise im Öffentlichen Personennahverkehr weichen teilweise um mehr als 100 Prozent voneinander ab. Und das, obwohl die Leistungen überwiegend ähnlich sind. Nürnberg schneidet dabei eher schlecht ab und liegt bei den Einzelfahrkarten sogar bundesweit auf dem vorletzten Rang.

Neue ADAC Studie: Eklatante Preisunterschiede bei ÖPNV-Tickets

Der ADAC hat zum zweiten Mal die ÖPNV Ticketpreise in 21 deutschen Großstädten mit mehr als 300.000 Einwohnern genauer analysiert.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind frappierend: Die Preise einzelner Tickets unterschieden sich je nach Stadt beträchtlich und das, obwohl die enthaltenen Leistungen überwiegend gleichwertig seien.

Die größte Differenz mit mehr als hundert Prozent fanden die Tester bei den Wochenkarten für Erwachsene. In Berlin kostet eine Wochenkarte 36 Euro, während man in München 17,80 Euro bezahlen muss. In Nürnberg liegt der Preis bei 26,70 Euro und damit leicht unter dem ermittelten Durchschnitt von 27,15 Euro. Die Monatskarte, die in Nürnberg 80,10 Euro kostet, liegt im Schnitt bei 80,60 Euro - wobei die Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Stadt bei der Untersuchung nicht einberechnet wurden.

Einzel- und Monatstickets im Vergleich: Meisten deutsche Großstädte günstiger als Nürnberg

Der vom Verkehrsverbund Großraum Nürnberg betriebene Nahverkehr ist bei den meisten gängigen Ticketarten aber deutlich teurer als der Durchschnitt, wie die Untersuchung zeigt. So kostet eine Einzelfahrkarte für Erwachsene in Nürnberg 3,20 Euro. Im Durchschnitt beträgt der Preis für eine Einzelfahrkarte jedoch nur 2,88 Euro. In Hamburg muss beispielsweise nur 2,40 Euro für eine Einzelfahrt bezahlt werden. Spitzenreiter ist der Untersuchung zufolge München mit einem Preis von 3,40 Euro.

Den größten Preisunterschied zum Durchschnitt gibt es in Nürnberg bei der Tageskarte für Erwachsene. Hier zahlt man beim VGN 8,30 Euro. Im Durchschnitt kostet die Tageskarte jedoch nur 7,30 Euro. In Frankfurt am Main kostet ein Tagesticket sogar nur 5,35 Euro. Am kostspieligsten und damit noch teurer als in Nürnberg seien Tageskarten für Erwachsene mit 8,80 Euro nur in Berlin, Bonn und Köln, so der ADAC.

Seit der letzten Studie des Verkehrsclubs haben sich die Preise beim VGN Nürnberg nicht mehr geändert. Bielefeld, Bremen, Frankfurt und Karlsruhe boten hingegen einzelne Tickets teilweise deutlich günstiger an. Das Thema Fahrtkosten beim ÖPNV wird in den vergangenen Monaten kontroverser diskutiert, weil der öffentliche Nahverkehr aus Expertensicht die wichtigste umweltschonende Alternative zum Autoverkehr darstellt.

Zum Weiterlesen: Bahnfahren wird teurer - höchster Anstieg seit 2012