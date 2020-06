Open-Air-Kino in Nürnberg geöffnet: Das Dach des Multiplex-Kinos Cinecittà wird im Sommer zu einem Open-Air-Kino. Dank gemütlichen Liegestühlen und Sandboden wird aus der Terrasse ein Film-Strand.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Open-Air-Kino", sagt Geschäftsführer Wolfram Weber im Gespräch mit inFranken.de. "Derzeit macht uns nicht das Virus, sondern das Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung", gibt Weber zu. Aber es gebe auch mutige Besucher. "Trotz Regen und Kälte am Wochenende waren bei jedem Film Besucher da - manche blieben trotz Unwetter bis zum Schluss." Man merke, dass die Leute Lust auf Kino haben. Bei schönem Wetter sei es immer knallvoll, so Weber.

Open-Air-Kino Cinecittà: Hier gibt es Tickets

72 Plätze gibt es auf der Terrasse - im Sommer wird sie zum Film-Strand. Dann wird Sand aufgeschüttet, Liegestühle werden aufgestellt und kühle Getränke verkauft. Für laue Sommernächte genau das Richtige.

Tickets gibt es ab 9,90 Euro online auf der Website zu kaufen. Sollte ein Film wegen schlechten Wetters ausfallen, können die Karten bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn zurückgegeben werden. Die Startzeit des Films richtet sich nach dem Sonnenuntergang - natürlich kann man schon früher auf die Terrasse und den Blick über die Burg und die Altstadt von Nürnberg genießen.

Besucher des Cinecittà in Nürnberg können auf dem Dach des Kinos Filme ansehen. Foto: Cinecittà

Corona-Maßnahmen

Trotz Freiluftkino gelten auch hier gewisse Corona-Regelungen. Das ist zu beachten:

Reservierungen sind derzeit nicht möglich. Tickets müssen direkt gekauft werden, können aber kostenfrei storniert werden.

Kinobesucher müssen ihre Kontaktdaten zur eventuellen Kontaktverfolgung angeben.

Maskenpflicht gilt im gesamten Haus, auch beim WC-Besuch. Am Sitzplatz kann die Maske abgesetzt werden.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte, soweit möglich, eingehalten werden. Aus- und Einlass erfolgt "Reihe für Reihe".

Snacks und Getränke sollten bestenfalls gleich nach der Platzauswahl im Buchungsprozess bestellt werden. Die Bestellung wird sicher verpackt an den Platz gebracht.

Programm - das sind die nächsten Filme

Am Dienstag (09.06.2020) wird "The Gentleman" gezeigt und am Mittwoch (10.06.2020) folgt "Parasite".

Übrigens: Ab 15. Juni dürfen alle Kinos in Bayern wieder öffnen. Wer so lange nicht warten will, ist auf der Dachterrasse des Cinecittà beim Open-Air-Kino perfekt aufgehoben. Mehr Infos zum Cinecittà-Kino finden Sie hier.