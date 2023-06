Rockmusik und Kochen sind die beiden Leidenschaften des gebürtigen Straubingers Ralf Jakumeit. "Ich habe mein Hobby zum Beruf machen dürfen und da bin ich gescheit glücklich darüber. Wer kann das schon behaupten", freut sich der Starkoch.

Auf Rock im Park ist er mit seinem Ausnahme-Grill Hydra schon fast ein Stammgast. Auch dieses Jahr brät er auf dem 35.000 Euro teuren Hochleistungs-Grill Burger im VIP Bereich vor der Utopia-Stage. Dabei verbindet ihn viel mehr mit Rock im Park - dort hat er seine Frau kennengelernt und mit ihr dann sein Unternehmen "Rocking Chefs" gegründet. Eigentlich habe sie mit ihm eine Band gründen wollen, am Ende ist es ein High-Class-Catering geworden.

High-Class-Burger für Metal-Heads - Ralf Jakumeit auf Rock im Park

Ralf Jakumeit will den Spirit von Rock im Park auch seinem Sohn näherbringen, der ihn oft zu Events begleitet. Und diesmal hatte er Glück, denn mit Bring Me the Horizon und Bullet for my Valentine standen in diesem Jahr die absoluten Lieblingsbands des kleinen Jakumeit auf der Bühne. "Gestern war es für mich persönlich hochemotional, wir waren drüben im Circlepit drin. Das war gestern voll irre."

Starkoch Ralf Jakumeit Der Starkoch Ralf Jakumeit brät Burger auf Rock im Park. Florian Hauner/inFranken.de

Ob der Sohn das Burger-Geschäft seines Vaters mal übernimmt? "Selbst wenn er es machen möchte, müsste ich ihm davon abraten. Da muss man so viel Herzblut reinstecken und wenn ich nicht so eine tolle Frau hätte, die mir den Rücken freihält, könnte ich das gar nicht so machen", meint Ralf Jakumeit.

