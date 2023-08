Nürnberg: Projektentwickler meldet Insolvenz an - was passiert mit dem "Altstadt Karree" ?

- was passiert mit dem ? Ehemaliger "City Point" in der Breiten Gasse: Neues Einkaufszentrum "tragfähiges Projekt"?

in der Breiten Gasse: Stadt zeigt trotz Schwierigkeiten Zuversicht - Bauantrag soll offenbar bald gestellt werden

Die schlechten Nachrichten aus der Immobilienbranche reißen nicht ab. Gleich mehrere Investoren meldeten zuletzt Insolvenz an. Angeschlagen ist unter anderem der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner. Auf dem Gelände des ehemaligen "City Point" in der Breiten Gasse in Nürnberg plant das Unternehmen seit Längerem das Einkaufszentrum "Altstadt Karree". Mit diesem soll im Zentrum der Frankenmetropole laut eigenen Angaben ein "neuer Anziehungs- und Treffpunkt" entstehen. Vorgesehen ist laut bisherigem Stand eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen. Macht die Insolvenz dem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung?

"Altstadt Karree": Folgen für neues Einkaufszentrum in Nürnberg? Immobilienentwickler ist insolvent

Der Immobilienmarkt steckt gegenwärtig in einer handfesten Krise. Binnen kurzer Zeit ließen die Insolvenzmeldungen mehrerer deutscher Projektentwickler und Bauträger aufhorchen - darunter auch die Nürnberger Project-Immobilien-Gruppe. Der Düsseldorfer Investor Gerch befindet sich ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten. Der Eigentümer des ehemaligen Quelle-Areals in Nürnberg hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Ist dadurch das Großprojekt "The Q" in der Fürther Straße gefährdet?

Im Fall von Development Partner ist gegenwärtig ebenfalls unklar, wie es mit dem Bauprojekt "Altstadt Karree" in Nürnberg, dem geplanten Nachfolger des früheren Shoppingcenters "City Point" weitergeht. Der Projektentwickler mit Sitz in Düsseldorf befindet sich in akuter wirtschaftlicher Schieflage. Das Unternehmen will sich nun unternehmerisch neu aufstellen. Zu diesem Zwecke seien weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen in die Wege geleitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Wir werden - unabhängig von Größe und Prestige - jedes Projekt prüfen und alle tragfähigen Projekte fortführen", wird Sanierungsexperte Arndt Geiwitz von der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz in der Mitteilung zitiert, der die Unternehmensgruppe bei ihrer Restrukturierung begleitet. Inwieweit es sich auch beim Nürnberger "Altstadt Karree" um ein entsprechendes tragfähiges Projekt handelt, ist im Augenblick unklar. Laut einem für Development Partner tätigen Pressesprecher liegen hierzu noch keine Informationen vor.

Stadt Nürnberg rechnet mit Umsetzung des Projekts - Bauantrag soll bald gestellt werden

Aufseiten der Stadt Nürnberg zeigt man sich zuversichtlich, was die Neuausrichtung des einstigen "City Points" anbelangt. "Nach Aussage des Projektentwicklers gegenüber dem Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg soll schon bald ein Bauantrag gestellt werden", teilt der Pressesprecher der Stadt, Andreas Franke, am Donnerstag (24. August 2023) inFranken.de auf Nachfrage mit. Laut seiner Einschätzung sind Bau und Umsetzung des Projekts durch die Insolvenz vermutlich nicht in Gefahr. "Nach dem jetzigen Stand der Informationen ist die Projektgesellschaft für den 'City Point' wohl nicht von der Insolvenz betroffen", erklärt Franke.

Die Entwicklungsgesellschaft wolle den Bauantrag zeitnah stellen. "Darauf wartet die Stadt Nürnberg", hält der Stadtsprecher fest. Der Plan für das "Altstadt Karree" sieht demnach ein Hotel, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister vor. Laut Franke steht die Stadt seit Beginn des Projekts mit dem Investor Development Partner beziehungsweise dessen Mutterkonzern Imfarr in Kontakt. Ob in den früheren Nürnberger "City Point" tatsächlich neues Leben einzieht, wird indes die Zukunft zeigen.

