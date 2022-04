Die Fluggesellschaft Condor ist pünktlich zu den Osterferien wieder am Nürnberger Flughafen zu finden. Das verkündete der Nürnberger Airport am Montag (11. April 2022). Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen.

In Nürnberg ist Condor mit Unterbrechungen bereits seit den 1970er Jahren vertreten und setzte von hier aus sogar die Condor-Boeing 747-Jumbojets "Max" und "Moritz" ein, heißt es weiter.

Flughafen Nürnberg bekommt mit Condor Verstärkung: Mallorca nun noch öfter angeflogen

Condor hat kürzlich einen neuen Markenauftritt vorgestellt: Die Ferienflieger tragen künftig Streifen in fünf Farben - inspiriert von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen.

"Noch nie gab es so viele Flüge auf die Lieblingsinsel der Franken: Mit Corendon, Ryanair, Eurowings und jetzt Condor gehen gleich vier Fluggesellschaften an den Start und bieten zusammen eine Kapazität von rund einer halben Million Sitzplätzen für den Sommer 2022 an. In der Hochsaison ab Mitte Mai sind bis zu 46 Abflüge pro Woche geplant", schreibt das Unternehmen.

Tickets für den Flug oder Pauschalreisen gibt es im Reisebüro oder bei den Airlines. Infos und Buchungsmöglichkeiten auch unter airport-nuernberg.de.