Welche der 25 einwohnerstärksten Städte Deutschlands hat den besten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)? Genau dieser Frage ist das Reiseportal "tripz" nachgegangen und hat die Ergebnisse des Schnell-Checks in einem bundesweiten Ranking zusammengestellt. Eine fränkische Stadt belegte hierbei eine Spitzenplatzierung. Doch ist der Nahverkehr des Orts im deutschlandweiten Vergleich wirklich so gut, wie es das Ergebnis nahelegt? Lukas Iffländer vom Fahrgastverband PRO BAHN ordnet die Platzierung gegenüber inFranken.de ein.

Bundesweites ÖPNV-Ranking: Nürnberg landet auf Platz 2

Das Reiseportal "tripz" verglich den ÖPNV der 25 Städte anhand dreier Kriterien: Die Gesamtanzahl der Linien des ÖPNV innerhalb der Städte wurde ebenso berücksichtigt wie die Anzahl der ÖPNV-Mittel wie beispielsweise Busse, U- und S-Bahnen. Aber auch, wie lange es dauert, die Städte auf der Nord-Süd- und der Ost-West-Achse mit dem ÖPNV zu durchqueren, spielte eine Rolle. Hierbei wurde auch die Anzahl der Umstiege berücksichtigt.

In die Top 7 des ÖPNV-Rankings haben es Mönchengladbach und Frankfurt am Main (beide Platz 7) ebenso geschafft wie Augsburg (Platz 6) und Mannheim (Platz 5). Stuttgart ist im ÖPNV-Ranking auf dem vierten und Bonn auf dem dritten Platz.

Das mittelfränkische Nürnberg belegt im bundesweiten ÖPNV-Ranking den zweiten Platz - und ist damit die einzige fränkische Stadt, die im Ranking vertreten ist. Übertroffen wird sie nur vom niedersächsischen Hannover und der baden-württembergischen Stadt Karlsruhe, die es gemeinsam auf den ersten Platz geschafft haben.

Nürnberg auf Platz 2: "Sehe im bundesweiten Ranking andere Städte weiter vorn"

Doch ist der öffentliche Nahverkehr in Nürnberg auch im wahren Leben so gut aufgestellt, dass der zweite Platz in der Rangliste gerechtfertigt ist? Im "tripz"-Check punktet die Frankenmetropole stark damit, dass es möglich ist, die Stadt schnell von Nord nach Süd und von Ost nach West zu durchqueren. "Dies ist vor allem auf die Nürnberger U-Bahn zurückzuführen", erklärt Lukas Iffländer vom Fahrgastverband PRO BAHN. "Für die Größe der Stadt ist die Nürnberger U-Bahn absolut herausragend."

Kritischer sieht Iffländer dagegen die Pünktlichkeit der Straßenbahnen in der Nürnberger Innenstadt: "Da die Straßenbahnen hier keine eigenen Spuren haben und sich mit den Autos die Straßen teilen müssen, kommt es häufiger zu Verspätungen." Die Frage, wie oft die ÖPNV-Linien fahren und ob es zu Verspätungen kommt, sei daher viel entscheidender als die bloße Tatsache, dass Nürnberg über sechzig ÖPNV-Linien verfüge. Diese sechzig Linien werden der Stadt im Nahverkehr-Ranking jedoch hoch angerechnet.

Das Fazit des Experten: Insgesamt sei der Nürnberger ÖPNV in einem bayernweiten Ranking durchaus konkurrenzfähig und könnte "möglicherweise sogar Platz eins belegen", so Iffländer. In einem bundesweiten Ranking sehe er jedoch andere Städte - wie beispielsweise Dresden oder Freiburg - weiter vorne.