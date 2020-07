Aus Furcht vor dem bevorstehenden Einbruch sammelten die Eheleute eilig zu Hause aufbewahrtes Gold und Bargeld zusammen. Die Wertgegenstände händigten sie anschließend zwei jungen Frauen aus, die zum Wohnhaus des Paares gekommen waren.

Erst einige Zeit später kam den Moorenbrunnern Zweifel an der Geschichte, woraufhin sie die (echte) Polizei verständigten. Der Wert der Beute wird mit über 50.000 Euro beziffert.

Polizei bitte um Hinweise - so sehen die Täterinnen aus

Das zuständige Nürnberger Betrugskommissariat sucht nun Zeugen, denen die beiden Frauen zuvor in Moorenbrunn oder der näheren Umgebung aufgefallen sind. Die mutmaßlichen Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

zwischen 20 und 25 Jahre alt

längere, helle Haare

Da die Frauen mit einem Fahrzeug kamen, ist dieses gegebenenfalls in der Umgebung zuvor von Zeugen bemerkt worden, Hierbei handelt es sich um folgendes Auto:

dunkler Mercedes

neueres Model

auswärtiges Kennzeichen

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Polizei spricht von ganzer Welle betrügerischer Anrufe in Mittelfranken

Laut Polizei war der Betrugsfall die schadensträchtigste Tat einer ganzen Welle von betrügerischen Anrufen, mit denen Mittelfranken in den letzten Tagen heimgesucht wurde:

Allein am Dienstag (14. Juli 2020) kam es zu 30 telefonischen Betrugsversuchen in Nürnberg - die meisten davon mit der Masche "falsche Polizeibeamte". Am Mittwoch (15. Juli 2020) stieg die Anzahl sogar auf 36 Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Die Vorfälle ereigneten sich teilweise im Minutentakt.

Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden für den Bereich Gunzenhausen mehr als zehn betrügerische Anrufe angeblicher Polizeibeamter angezeigt.

Betrugspalette reicht von falschen Polizisten bis zu "Enkeltrick"

Neben den falschen Polizeibeamten kam es laut Pressemitteilung der Polizei - verteilt über den gesamten Regierungsbezirk - zu Telefonanrufen mit der Masche "Enkeltrickbetrug".

Die Tatverdächtigen gaben sich hierbei als Verwandte oder Bekannte der Angerufenen aus. Je nach Telefonat wurden demnach unterschiedliche Gründe genannt, weswegen dringend ein größerer Geldbetrag benötigt werde. "Glücklicherweise erkannten alle potenziellen Geschädigten den Betrugsversuch vor der tatsächlichen Vollendung", teilt die Polizei weiter mit.

Eine dringende Notlage täuschten die Betrüger bei fünf der Telefonate vor. Bei den sogenannten "Schockanrufen" wird den angerufenen Senioren vorgetäuscht, dass ein Enkel einen Verkehrsunfall gehabt habe. Werde nicht sofort eine hohe Kaution bezahlt, müsse das Enkelkind wegen des Unfalls ins Gefängnis - so die Masche der Betrüger.

Polizei gibt Tipps und warnt

Die unterschiedlichen Betrugsserien haben der Polizei zufolge gemeinsam, dass die Tatverdächtigen am Telefon sehr professionell agieren und selbst Menschen überzeugen, die eigentlich über die Vorgehensweise informiert sind. Die Rufnummern potenzieller Opfer finden die Betrüger in offen einsehbaren Verzeichnissen wie Telefonbüchern.