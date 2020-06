Nachdem ein Mann gefasst wurde, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei derzeit auf Hochtouren. Der Tatverdächtige, den die Polizei direkt am Tag des Raubes festnehmen konnte, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach dem möglichen Mittäter wird weiterhin aufrechterhalten, Zeugen beschreiben den Mann so:

circa 70 bis 75 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

kräftige Figur

längere, nicht schulterlange graue Haare (teilweise schwarz gefärbt)

Schnurr- und leichter Kinnbart

sprach Deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent

bekleidet mit dunklem Anzug und hellblauem Hemd

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zu dem Tatablauf oder den noch unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstmeldung vom 24.06.2020: Großer Goldraub in Fürth: Täter auf der Flucht

Es sollte ein Treffen mit zwei potenziellen Käufern werden - dann wurden der Rentner und seine Lebensgefährtin ausgeraubt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, hatten die Opfer hatten in der Rudolf-Breitscheid-Straße in der Fürther Innenstadt ein Treffen mit zwei Kaufinteressenten am Mittwochvormittag (24.06.2020) vereinbart. Sie wollten unter anderem Gold im Wert von einigen hunderttausend Euro verkaufen.

Während dem Treffen gegen 10:30 Uhr konnten sich beide Parteien auf einen Kaufpreis einigen. Die Kaufinteressenten zeigten dem Rentner daraufhin das Barvermögen, mit dem sie das Gold bezahlen wollten. Doch als der Rentner erklärte, dass er das Geld vor dem Kauf in einer nahegelegenen Bank auf Echtheit überprüfen lassen wolle, kam es zum Streit.

Goldraub in Fürth: Täter gaben sich als Kaufinteressenten aus

Im Verlauf des Konflikts entriss einer der Käufer dem Rentner die Tasche, in der sich das Gold befand. Die Täter flüchteten anschließend zu einem in der Nähe geparkten Auto mit ausländischen Kennzeichen. Sie flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung Maxstraße. Auf der Flucht touchierten die Täter einen 30-jährigen Passanten auf der Fürther Freiheit, der das Tatgeschehen mitbekommen hatte und das Fahrzeug anhalten wollte. Der 30-Jährige wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht schwer verletzt. In dem Fluchtwagen sollten sich aber noch weitere Personen befunden haben.

Zwischenzeitlich riefen Zeugen die Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken, die sofort die Fahndung einleitete. Wenig später erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in der Südstadt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein Auto mit ausländischen Kennzeichen hatte dort zunächst ein Verkehrsschild angefahren und war anschließend gegen eine Hauswand gefahren. Ein abgestelltes Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte das stark beschädigte Auto sicherstellen und nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen einen Mann festnehmen. Die Überprüfung ergab, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen der Täter handelte, die am Raub beteiligt waren.

Gold konnte sichergestellt werden - Polizei fahndet nach Mittätern

Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Räubers fanden die Polizisten eine Tasche, in der sich das Raubgut - mehrere Kilogramm Gold - befand. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen umgehend fest und stellten die Beweismittel sicher. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Derzeit laufen weitere Fahndungsmaßnahmen nach dem möglichen Mittäter. Er wird wie folgt beschrieben:

