Nürnberg vor 1 Stunde

Festnahme

Mann (34) schießt mit Pistole aus Fenster: Polizei findet Waffenarsenal

In Nürnberg hat ein 34-Jähriger mit einer Luftdruckpistole aus einer Wohnung geschossen. Zuvor wurde er bereits per Haftbefehl gesucht. In der Wohnung fanden die Polizisten ein ganzes Waffenarsenal und Betäubungsmittel.