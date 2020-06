Eine Drohung mit einer vermeintlichen Schusswaffe führte am Donnerstagabend (25. Juni 2020) im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld zu einem großen Polizeieinsatz.

Per Notruf hatte sich ein 61-jähriger Mann gegen 19.20 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gemeldet. In einer Bäckerei, die in einem Wohnkomplex in der Hainstraße im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld liegt, war es zunächst zu einem verbalen Streit mit einem Nachbarn gekommen. Der 68-Jährige, der in demselben Wohnkomplex wohnt, soll dem Anrufer schließlich damit gedroht haben, ihn zu erschießen und ihm eine Pistole gezeigt haben.

Ein Streit wischen zwei Nachbarn droht zu eskalieren: 68-Jähriger droht mit falscher Schusswaffe

Da der 68-Jährige dem Bedrohten zumindest namentlich bekannt war, konnten die alarmierten Einsatzkräfte dessen Wohnung in dem betroffenen Wohnkomplex schnell ausfindig machen. Hierbei unterstützten Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken, der Verkehrspolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost.

Das Mehrparteienhaus, in dem der Tatverdächtige wohnt, wurde von den Einsatzkräften umstellt. Der 68-jährige Mann konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Auch die mutmaßliche Schusswaffe, mit der er dem 61-Jährigen Mann zuvor gedroht haben sollte, fanden die Polizisten.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass diese nicht echt ist. Die Beamten stellten die vermeintliche Schusswaffe sicher und leiteten gegen den 68-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.