Nürnberg: Bäckerei-Kette "Goldjunge" muss Insolvenz anmelden

Belegschaft bereits informiert - rund 300 Beschäftigte

26 Filialen - unter anderem in Nürnberg, Fürth, Höchstadt und Schwabach

- unter anderem in "Nicht mehr zu kompensieren": Geschäftsführer erklärt Hintergrund

Die bekannte Bäckerei-Kette "Goldjunge" musste am 22. August 2022 einen Insolvenzantrag stellen. Das Amtsgericht Fürth habe Volker Böhm, Fachanwalt für Insolvenzrecht, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bäckerei-Kette "Goldjunge" kann Preisexplosion nicht verkraften - "enorm verteuert"

Der Sanierungsexperte verschaffe sich vor Ort am Sitz von "Goldjunge" in Langenzenn (Landkreis Fürth) einen Überblick über die Situation und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. "Die Herstellung und der Verkauf laufen in vollem Umfang weiter. Die 26 Filialen in Fürth, Nürnberg und der Metropolregion – einige davon mit Cafés – haben wie gewohnt geöffnet", wird Böhm zitiert. Zusammen mit dem Geschäftsführer Robin Schimpf habe man die Belegschaft über "die aktuelle Situation und die nächsten Schritte" informiert.

Der vorläufige Insolvenzverwalter prüfe nun die Optionen für eine Sanierung und werde eine gezielte Suche nach möglichen Investoren starten. Ziel des Verfahrens sei der Erhalt des Unternehmens und möglichst viele der 300 Arbeitsplätze. Die Rohstoffe hätten sich "gerade seit Jahresbeginn enorm verteuert", so Geschäftsführer Schimpf.

"Der Preis für Rohstoffe wie Mehl oder Margarine hat sich in den vergangenen zehn Monaten nahezu verdoppelt. Hinzu kommen die immer höher werdenden Energiepreise. Derzeit müssen wir für Energie im Monat 100.000 Euro mehr bezahlen als im Herbst 2021. Diese enormen Preissteigerungen konnten wir als Unternehmen nicht mehr kompensieren", erklärt er. Die Kette "Goldjunge" sei 2017 aus einem Zusammenschluss zweier regionaler Bäckereien entstanden. Bereits 2018 musste das Unternehmen wegen eines "Liquiditätsengpasses" Insolvenz anmelden und wurde dann gerettet.

