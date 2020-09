Am Samstag (19. September 2020) eröffnet Younis Mesuri den zweiten "Dönerbey" in Nürnberg. Zur Feier des Tages wird der Döner in seinen beiden Läden an diesem Tag nur 1 Cent kosten. "Als Dank für unsere Kunden", sagt der Inhaber inFranken.de.

In beiden Filialen hält Mesuri für seine Kunden jeweils hundert Kilo Dönerspieß bereit - zwischen 400 und 500 Döner, schätzt der Inhaber. "Aber wir denken ja auch an unsere vegetarischen Freunde", weshalb auch der vegetarische Gemüse-Döner an diesem Tag für einen Cent über die Theke geht. Pro Person kann jeweils ein Döner gekauft werden - solange der Vorrat reicht.

Von 12 Uhr bis 19 Uhr werden die Filialen in der Rothenburger Straße 134 und der neue Standort in der Wölckernstraße 32 geöffnet sein. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht gelten selbstverständlich, weshalb in beiden Filialen Securitys für die Umsetzung der Hygienevorschriften verantwortlich sein werden.

