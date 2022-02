Die Buchungen für Flüge vom Flughafen Nürnberg nach Venedig sind so zahlreich, dass man den Sommerflugplan angepasst habe. Das teilt der Airport Nürnberg in einer Mitteilung vom Freitag, 25.02.2022, mit. Bisher lagen die Planungen von Ryanair für den Sommerflugplan bei zwei Flügen pro Woche von Nürnberg nach Venedig, nun komme eine dritte Verbindung hinzu. Die Lagunenstadt ist jetzt dienstags, donnerstags und samstags nonstop von Nürnberg aus zu erreichen.

Ryanair fliegt von Nürnberg aus 27 Ziele an, davon sind in diesem Jahr im Sommerflugplan 13 neue Ziele dabei. Vor kurzem erst teilte der Flughafen Nürnberg mit, dass ab Juli 2022 ein neues Ziel angeflogen werde, das vor allem bei Instagram-Nutzer*innen beliebt ist.

