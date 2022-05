Flughafen Nürnberg mit neuem Mega-Direktziel im Flugplan

"Wurde von vielen Reisenden aus der Region vermisst "

aus der Region " Flüge mit Corendon Airlines und Ryanair : Ab Juni sogar dreimal pro Woche

: Ab Juni sogar Sonne, Strand und exklusive Partys: Hier tummeln sich die berühmtesten DJs der Welt

In den letzten Jahren sei ein Flugziel von vielen Reisenden aus der Region vermisst worden, schreibt der Flughafen Nürnberg in einer neuen Ankündigung. Es handle sich um die berühmte Party- und Ferieninsel Ibiza.

Corendon Airlines fliege die Balearen-Insel von Nürnberg aus ab jetzt zweimal die Woche an. "Das freut nicht nur Partyhungrige, sondern auch Familien, die Entspannung am Strand suchen. Per Fähre lässt sich zudem die beschauliche Nachbarinsel Formentera schnell und einfach erreichen", wirbt der Airport Nürnberg.

Ab dem 7. Juni 2022 werde das Flugangebot um einen weiteren wöchentlichen Flug von Ryanair ergänzt. Im Hochsommer sei Ibiza dann mit drei wöchentlichen Flügen ab Nürnberg erreichbar.

In Clubs wie dem Pacha oder dem Amnesia gibt sich regelmäßig das Who-is-Who der weltweiten House-Szene die Klinke in die Hand. Ibiza ist aber auch für seine Traumstrände, Hippie-Dörfer und Kunsthandwerk weltbekannt.

