Der Flughafen Nürnberg eignet sich als Startpunkt für eine (Fern-)Reise in die Sonne. Viele Direktflüge gelten ab sofort, wie der Flugplan zeigt.

Last Minute zu Pfingsten in ein europäisches Land oder weiter weg nach Ägypten? Hier findest du eine Auswahl an Reisetipps.

Vom Flughafen Nürnberg in den Urlaub - Direktflüge nach Spanien, Griechenland und Co.

Spanien

Mallorca ist vom Flughafen Nürnberg aus per Direktflug erreichbar.

Der Flughafen Nürnberg hat mit Alicante, Barcelona, Malaga, Girona und Valencia fünf Städte des spanischen Festlands im Angebot. Die beliebteste Ferieninsel der Deutschen, Mallorca, steuern sogar vier Fluggesellschaften an. Auch Ibiza ist mit einem Direktflug ab Sonntag (4. Juni) erreichbar.

Portugal

Auch das Portugal ist im Direktflüge-Plan vertreten. Nach Faro und Madeira geht es mit Ryanair und Corendon Airlines. Ryanair fliegt außerdem die Küstenstadt Porto im Nordwesten sowie Ponta Delgada auf den Azoren an.

Italien

Lamezia Terme, Bologna, Venedig, Bari und Neapel sind beliebte Reiseziele, wenn es beispielsweise um Kultur, Geschichte und leckeres Essen geht. Weitere Möglichkeiten für einen Pfingsturlaub in Italien bietet der Nürnberger Flughafen mit den Inselorten Palermo (Sizilien) sowie Olbia und Cagliari (Sardinien) an.

Griechenland

Strahlende Sonne, klares Wasser und malerische Städte gehören zu einem typischen Griechenlandurlaub. Zu den Direktflügen aufs Festland zählt an Pfingsten nur Thessaloniki, Athen ist ab dem 6. Juli dabei. Von den Inseln werden Korfu, Kos, Kreta und Rhodos angesteuert.

Kroatien

Kroatien lockt mit türkisblauem Wasser und weißen Kieselstränden. Von Nürnberg aus fliegt Ryanair die Küstenstadt Zadar an der dalmatinischen Küste an. Sie ist vor allem für ihre römischen und venezianischen Ruinen bekannt. Viele Sehenswürdigkeiten Kroatiens - wie die Krka-Wasserfälle - sind von hieraus gut zu erreichen.

Frankreich

Ein spontaner Trip nach Paris? Eiffelturm, Louvre und die vielen Cafés sind dank des aktuellen Nürnberger Flugplans schnell zu erreichen. Sowohl den Flughafen Charles de Gaulle als auch Orly steuern die Flugzeuge direkt an.

England

Wer an einem Pfingsturlaub nach Großbritannien interessiert ist, kann sich über Direktflüge nach London freuen. Ryanair steuert Stansted an, British Airways den Flughafen Heathrow.

Irland

Auch Urlaubern auf der Grünen Insel wird es leicht gemacht. In der aufregenden Hauptstadt Dublin warten Pubs mit traditioneller irischer Musik, Guinness oder Attraktionen wie die National Gallery of Ireland, die St. Patrick's Cathedral oder auch schöne Strände.

Niederlande

Die lebhafte niederländische Hauptstadt Amsterdam ist ebenfalls eine Option für einen Pfingsturlaub, wenn es nach dem Nürnberger Flugangebot geht. Der Flug dauert etwa eine Stunde und zwanzig Minuten.

Estland

In der Hauptstadt Tallinn finden sich mittelalterliche Stadtmauern neben modernen Hochhäusern. Skype hat seine Wurzeln in der baltischen Stadt und kulinarisch bekannt ist hier beispielsweise die geräucherte Elchwurst.

Ägypten

Wer ein paar Flugstunden mehr auf sich nehmen möchte, kommt von Nürnberg direkt in die ägyptische Stadt Hurghada. Der Strandort am Roten Meer ist ein beliebtes Tauchgebiet. Daneben gibt es hier mit Bars und Clus auch mehrere Destinationen für Nachtschwärmer.