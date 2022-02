Airport Nürnberg mit neuem Ziel: Fränkischer Flughafen bekommt Direktverbindung nach Pristina. Der Albrecht-Dürer Airport Nürnberg hat bekannt gegeben, dass ab dem 2. April 2022 zweimal pro Woche die kosovarische Hauptstadt Pristina angeflogen wird. Durchgeführt werden die Flüge von der bulgarischen Fluggesellschaft GP Aviation.

“Gerade für die kosovarische Community in der Metropolregion Nürnberg ist es interessant, diese für gegenseitige Besuche von Familien, Freunden und Verwandten zu nutzen", erklärt Flughafensprecher Christian Albrecht in einem Statement.

Flughafen Nürnberg nimmt Pristina in Flugplan auf - Airline-Chef steuert Boeing teilweise selbst

Inhaber und Geschäftsführer von GP Aviation ist Ganesh Piga. Interessant hierbei ist, dass der Schweizer laut dem Airport Nürnberg teilweise selbst die Boeing 737-400 fliegen wird.

Die Fluggesellschaft ist in Südosteuropa “keine Unbekannte“, wie der Flughafen mitteilt. Im vergangenen Jahr transportierte die Airline insgesamt über 170.000 Passagiere von und nach Pristina. Pristina ist die 15. europäische Stadt, die von Nürnberg angeflogen wird. Neben GP Aviation fliegen im Sommer drei weitere Airlines insgesamt zu fünf Zielen auf dem Balkan: Banja Luka, Belgrad, Skopje, Tuzla und jetzt auch Pristina.

In Bayern leben laut Airport-Informationen rund 45.600 Menschen mit kosovarischer Nationalität, 2300 allein in Nürnberg. Die Nürnberger AWO ist seit Januar 2007 im Kosovo aktiv, seit 2009 sogar mit eigenem Büro in Pristina. Rückkehrenden Familien aus Deutschland werden dort im Rahmen eines Reintegrationsprojekts unterstützt.

Direktverbindung vom Airport Nürnberg nach Pristina: Flugtickets gibt es ab 90 Euro

Auch der Individualtourismus soll durch die neue Flugverbindung angekurbelt werden. Dem Flughafensprecher zufolge gibt es in Pristina einiges zu entdecken. Dazu zählen “die Nationalbibliothek und das Museum der Illusionen“, so Albrecht.

Flugtickets sind unter www.prishtinaticket.net ab 90 Euro pro Person zu haben.