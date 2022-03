Flughafen Nürnberg: Sommerflugplan um drei Ziele erweitert

Zwei Städte am Meer im Süden dabei

Statt Ukraine: Ryanair fliegt in beliebte osteuropäische Hauptstadt

Übersicht: Diese Sommerurlaubsziele können von Nürnberg aus erreicht werden

Der Flughafen Nürnberg hat bekannt gegeben, dass aufgrund des Kriegs in der Ukraine der Sommerflugplan kurzfristig geändert werden muss. Doch neben der Streichung der ukrainischen Stadt Lwiw können sich Sonnenhungrige nun auf zwei beliebte Ziele im Süden Europas freuen, die an der Küste liegen. Auch eine neue aufstrebende Hauptstadt im Nordosten Europas ist mit dabei.

Flughafen Nürnberg mit drei neuen Zielen - diese beiden Städte bieten Sonne und Meer

"Durch die kriegerischen Handlungen sind die Ukraine-Verbindungen ab Nürnberg nun leider nicht mehr möglich. Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg e.V. als Sofortmaßnahme tragen wir dazu bei, das unvorstellbare Leid der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen vor Ort zu lindern", äußert sich Geschäftsführer Michael Hupe in einer Mitteilung. Wegen der starken Nachfrage sollte im Sommer 2022 eigentlich Lwiw (Lemberg) zu den bisherigen beiden Flughäfen in Kiew hinzukommen, heißt es.

Stattdessen habe Ryanair den Sommerflugplan kurzfristig umgestellt und ausgeweitet: So komme Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, auch als "Rom des Nordens" bezeichnet - mit zwei Flügen pro Woche dazu. Außerdem das italienische Lamezia Terme in Kalabrien, ebenfalls zweimal wöchentlich, sowie einmal pro Woche Ponta Delgada auf der portugiesischen Insel São Miguel in den Azoren. Beide Städte liegen in unmittelbarer Nähe zum Meer und sind beliebte Regionen für Urlauber und Urlauberinnen. Diese Ziele werden 2022 von Nürnberg aus laut Sommerflugplan angeflogen*:

Adana

Alicante

Amsterdam

Ankara

Antalya

Athen

Banja Luka

Barcelona

Bari

Belgrad

Bodrum

Bologna

Budapest

Bukarest

Burgas

Cagliari

Cluj-Napoca

Dalaman

Dublin

Faro

Frankfurt

Fuerteventura

Girona

Gran Canaria

Hamburg

Hurghada

Ibiza

Istanbul

Izmir

Kayseri

Korfu

Kos

Krakau

Kreta

Lamezia Terme

Lanzarote

Larnaka

London

Madeira

Malaga

Neapel

Olbia

Palermo

Paris

Ponta Delgada

Porto

Pristina

Rhodos

Skopje

Sofia

Tallinn

Teneriffa

Thessaloniki

Tuzla

Valencia

Varna

Venedig

Vilnius

Wien

Zadar

Zürich

*wegen möglicher kurzfristiger Änderungen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Übersicht auch auf der Flughafen-Homepage